Немецкое издание Spiegel раскритиковало попытки Киева заискивать перед президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что подобные действия вряд ли помогут Украине. Поводом для публикации послужила информация The New York Times о планах украинских властей переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в «Донниленд» — в честь действующего американского лидера.

«Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались.<…> Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в «Донниленд». <…> Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдёт до критической ситуации», — сказано в материале.

Напомним, что ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские переговорщики таким образом хотели угодить Трампу и склонить его к усилению давления на Москву по вопросу принадлежности региона. Однако в Spiegel сомневаются, что подобные жесты способны повлиять на реальное положение дел.