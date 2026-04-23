На Западе раскритиковали идею о переименовании Донбасса в Донниленд в честь Трампа
Spiegel: Переименование Донбасса в честь Трампа не поможет Украине
Немецкое издание Spiegel раскритиковало попытки Киева заискивать перед президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что подобные действия вряд ли помогут Украине. Поводом для публикации послужила информация The New York Times о планах украинских властей переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в «Донниленд» — в честь действующего американского лидера.
«Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались.<…> Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в «Донниленд». <…> Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдёт до критической ситуации», — сказано в материале.
Напомним, что ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские переговорщики таким образом хотели угодить Трампу и склонить его к усилению давления на Москву по вопросу принадлежности региона. Однако в Spiegel сомневаются, что подобные жесты способны повлиять на реальное положение дел.
