Золотой флаг и гимн от нейросети: Киев захотел угодить Трампу и назвать часть Донбасса «Доннилендом»

Киев решил сыграть на тщеславии Дональда Трампа и пообещал назвать подконтрольную ему часть Донбасса «Доннилендом» (Donnyland). Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники. Как рассказали собеседники издания, предложение было выдвинуто «отчасти в шутку» одним из представителей украинской делегации на переговорах с Белым домом, но идея внезапно произвела фурор.

Термин Donnyland начал иногда использоваться при общении украинской стороны с американской, утверждается в статье. Однако ни к какому прогрессу в подписании мирного соглашения это не привело, что вызвало у Киева разочарование. При этом кто-то из украинских переговорщиков придумал даже флаг для «нового штата» — в зелёных и золотых оттенках. Кроме того, украинцы написали гимн через нейросеть.

NYT добавляет, что в ходе переговоров предметом обсуждения стала так называемая «модель Монако» — фактически полунезависимое микрогосударство с офшорным статусом. Это словосочетание даже включалось в проекты соглашений.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что размещение американских военных баз на украинской земле могло бы повысить безопасность страны. Экс-комик подчеркнул, что для этого требуется наличие адекватных зенитно-ракетных комплексов и достаточного запаса боеприпасов к ним.