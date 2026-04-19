Разрабатываемую для Украины ракету Rusty Dagger показали в США

В США тестируют новую малогабаритную ракету AGM-188A Rusty Dagger, которая должна быть поставлена Украине, при этом разработчики готовы передать оружие и в ряды американской армии. Об этом пишет The War Zone (TWZ). Оружие создаёт компания Zone 5 Technologies, показавшая новинку.

Работы по созданию ракеты стартовали в 2024 году. Её боевая часть рассчитана на вес до 60 килограммов, а дальность полёта — 400 километров. Снаряд может нести как самолёт, так и вертолёт. Сейчас опытные образцы тестируют на полигонах. Если ракета пройдёт испытания, то её сразу хотят отправить Киеву. Уже после «боевого крещения» Вашингтон примет решение о возможных поставках снаряда армии США.

Разработчики стараются не раскрывать детали изобретения. Но ранее уже сообщалось, что оружие оснастят системой навигации TERCOM — это позволит летать ей на предельно небольших высотах, учитывая рельеф местности.

