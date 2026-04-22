После слов о «Донниленде» Зеленскому предложили переименовать Киев

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов прокомментировал сообщения о том, что украинские переговорщики предлагали назвать часть Донбасса «Доннилендом» в честь Дональда Трампа. В ответ дипломат заявил, что Киеву лучше заняться переименованием собственной столицы.

«Они могут все что угодно выдумывать, придумывать, но все написано в российской Конституции. Название дано российской Конституцией. Поэтому пусть они занимаются переименованием Киева», — сказал он.

В разговоре с «Газетой.Ru» Долгов назвал такие высказывания издёвкой и посоветовал не воспринимать их всерьёз. По его словам, это скорее взаимный стёб, чем предмет для серьёзного обсуждения.

Поводом для реакции стала публикация о том, что украинская делегация на переговорах предлагала дать подконтрольной Киеву части Донбасса название «Донниленд». Об этом ранее писали СМИ со ссылкой на The New York Times и анонимных собеседников, знакомых с ходом обсуждений. Комментируя эту тему, Долгов также повторил российскую позицию по Донбассу и заявил, что название этой территории уже определено. В той же реплике он сказал, что внимание стоит уделять не таким идеям, а более серьёзным вопросам.

Отдельно дипломат указал на военную поддержку Киева со стороны европейских стран. По его мнению, именно это сейчас создаёт более серьёзные риски для мира и безопасности, чем громкие и провокационные формулировки вокруг переговоров.