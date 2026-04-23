СМИ назвали сумму, необходимую для восстановления Украины

Восстановление Украины после завершения конфликта потребует около 600 миллиардов долларов. Такие данные содержатся в аналитическом отчёте Citi Institute. Информацию об этом опубликовало издание Money.pl.

По оценкам экспертов, общие затраты на восстановление экономики страны в ближайшие десять лет составят от 588 до 600 миллиардов долларов. Эта сумма превышает годовой ВВП Украины практически в три раза.

«Капитал не придёт по благотворительным причинам — инвесторы должны видеть экономическую выгоду и устойчивые перспективы», — говорится в отчёте.

Значительная часть разрушений пришлась на ключевые отрасли, включая транспорт, энергетику и промышленность. Расходы могут увеличиваться по мере продолжения боевых действий. В отчёте отмечают, что главным препятствием для притока капитала остаётся отсутствие устойчивого мира и гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что Украина сталкивается с дефицитом средств на оборону. Нехватка военного бюджета страны в текущем году составит 19,6 миллиарда евро. Это происходит несмотря на полученную финансовую поддержку от Евросоюза. В декабре 2025 года ЕС одобрил выделение кредита Киеву на общую сумму 90 миллиардов евро, рассчитанного на два года. Из них 60 миллиардов планировалось направить на военные нужды. Однако, согласно прогнозам, потребность Украины в оборонных расходах в 2026 году оценивается в 134,6 миллиарда евро.