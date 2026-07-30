Родившие россиянки попросили включить в ОМС «новые груди» как меру поддержки от государства

Она уточнила, что многодетные матери хотят включить такие операции в полис ОМС — по аналогии с бесплатной стоматологией. Кроме того, в Госдуме готовят законопроект о защите кормящих женщин в общественных местах. Поводом стали случаи, когда матерей просили уйти из музеев, ресторанов или фитнес-клубов из-за кормления. Документ должен гарантировать им комфортные условия.

Напомним, что материнский капитал в России выплачивают с 2007 года. Россиянки ещё с 2024 года активно обсуждают, на что ещё можно было бы тратить эти деньги, кроме жилья и образования. Женщины предлагают разрешить использовать деньги на своё здоровье и внешность — например, на пластические операции. После родов многие сталкиваются с проблемами фигуры, и спорт помогает не всегда. Также из-за гормональных изменений страдают зубы, волосы и кожа — на их восстановление тоже нужны средства. Юристы уточняют: федеральным законом это не предусмотрено, но некоторые регионы сами решают, на что можно тратить местные выплаты. Например, в Свердловской и Калининградской областях, а также в Пермском крае региональный маткапитал разрешено направлять на платные медицинские услуги для детей или родителей.