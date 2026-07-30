Родившие россиянки попросили включить в ОМС «новые груди» как меру поддержки от государства
Депутат Буцкая: Россиянки хотят «новые груди» в качестве меры поддержки мам
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Матери, кормящие грудью, хотят, чтобы государство оплачивало им операции по восстановлению груди. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
По её словам, после «Недели грудного вскармливания» депутаты спросили у мам, какая поддержка от государства помогла бы им кормить дольше. Предлагались выплаты или дополнительный выходной. Но женщины выбрали другое.
«Знаете, что выбрали? Новые груди они выбрали. Операции по улучшению груди», — сообщила Буцкая.
Она уточнила, что многодетные матери хотят включить такие операции в полис ОМС — по аналогии с бесплатной стоматологией. Кроме того, в Госдуме готовят законопроект о защите кормящих женщин в общественных местах. Поводом стали случаи, когда матерей просили уйти из музеев, ресторанов или фитнес-клубов из-за кормления. Документ должен гарантировать им комфортные условия.
Напомним, что материнский капитал в России выплачивают с 2007 года. Россиянки ещё с 2024 года активно обсуждают, на что ещё можно было бы тратить эти деньги, кроме жилья и образования. Женщины предлагают разрешить использовать деньги на своё здоровье и внешность — например, на пластические операции. После родов многие сталкиваются с проблемами фигуры, и спорт помогает не всегда. Также из-за гормональных изменений страдают зубы, волосы и кожа — на их восстановление тоже нужны средства. Юристы уточняют: федеральным законом это не предусмотрено, но некоторые регионы сами решают, на что можно тратить местные выплаты. Например, в Свердловской и Калининградской областях, а также в Пермском крае региональный маткапитал разрешено направлять на платные медицинские услуги для детей или родителей.
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