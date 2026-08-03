Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 12:47

Голодные, голые, грязные: Под Самарой у матери изъяли пятерых детей, живущих в свинарнике

В Самарской области пятерых детей изъяли из квартиры с антисанитарными условиями

Обложка © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Обложка © Telegram / РЕН ТВ|Новости

В Чапаевске Самарской области органы опеки забрали пятерых детей из квартиры, где были выявлены антисанитарные условия. Мать несовершеннолетних проходит лечение в наркологическом диспансере. Информацию об этом сообщил источник РЕН-ТВ.

Младших детей — трёхлетнего мальчика и двухлетнюю девочку — направили в дом ребёнка. Их братья в возрасте шести, семи и 11 лет оказались в социально-реабилитационном центре. По данным источника, мать несовершеннолетних самостоятельно приняла решение пройти курс лечения в наркологическом учреждении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе несовершеннолетних и условиях их возвращения в семью.

Мать с детьми нашли мёртвыми в квартире в Балакове — обстоятельства их смерти ужасают
Мать с детьми нашли мёртвыми в квартире в Балакове — обстоятельства их смерти ужасают

Ранее в Чапаевске Самарской области Следственный комитет начал проверку после сообщений о нарушении прав пятерых несовершеннолетних. Дети долгое время могли оставаться без необходимого ухода и контроля. Предполагается, что их мать ведёт асоциальный образ жизни и не выполняет обязанности по воспитанию.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar