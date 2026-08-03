Голодные, голые, грязные: Под Самарой у матери изъяли пятерых детей, живущих в свинарнике

В Чапаевске Самарской области органы опеки забрали пятерых детей из квартиры, где были выявлены антисанитарные условия. Мать несовершеннолетних проходит лечение в наркологическом диспансере. Информацию об этом сообщил источник РЕН-ТВ.

Младших детей — трёхлетнего мальчика и двухлетнюю девочку — направили в дом ребёнка. Их братья в возрасте шести, семи и 11 лет оказались в социально-реабилитационном центре. По данным источника, мать несовершеннолетних самостоятельно приняла решение пройти курс лечения в наркологическом учреждении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе несовершеннолетних и условиях их возвращения в семью.

Ранее в Чапаевске Самарской области Следственный комитет начал проверку после сообщений о нарушении прав пятерых несовершеннолетних. Дети долгое время могли оставаться без необходимого ухода и контроля. Предполагается, что их мать ведёт асоциальный образ жизни и не выполняет обязанности по воспитанию.