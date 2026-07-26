Мать с детьми нашли мёртвыми в квартире в Балакове — обстоятельства их смерти ужасают

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двоих детей в одной из квартир Балакова. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Тела 32-летней женщины, 15-летней девочки и четырёхлетнего мальчика обнаружили 26 июля в квартире дома на улице Титова. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам областной службы спасения пришлось вскрывать дверь. По предварительной версии, смертельное отравление произошло во время работы установленного в доме газового оборудования. Именно эту причину сейчас рассматривают как основную.

После случившегося по поручению руководителя регионального управления СК Дмитрия Костина было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Следователи осматривают квартиру, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают свидетелей и проводят другие процессуальные мероприятия.

Ранее похожая трагедия произошла в Махачкале, где в результате отравления природным газом погибли трое малолетних детей. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.