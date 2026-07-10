Сын — не муж: Нейропсихолог перечислила действия матери, которые разрушают психику мальчика

Эмоциональная зависимость взрослого сына от матери и последующее разрушение его личной жизни часто берут начало не в единичных поступках, а в систематическом нарушении личных границ с самого детства. На конкретные действия, которые наносят вред психике мальчика, указала нейропсихолог Екатерина Святкина в беседе с Life.ru.

Я бы в первую очередь предостерегла от попыток оценивать отношения между сыном и матерью по какому-то одному действию. В Интернете сегодня можно найти множество историй и видео, где обсуждаются поцелуи в губы, совместный сон или чрезмерные объятия. Однако в психологии мы всегда анализируем не отдельный поступок, а целостную систему отношений. Екатерина Святкина Нейропсихолог

Специалист пояснила, что сам по себе поцелуй в губы или совместный сон не являются признаками психологических нарушений. В разных семьях существуют свои культурные традиции, и сами по себе эти проявления не являются патологией. Ключевое значение приобретает контекст и то, уважаются ли при этом границы ребёнка.

По словам Святкиной, с возрастом родительская роль меняется. Если в раннем детстве естественно полностью заботиться о ребёнке, то позже одной из главных задач становится помощь в сепарации. Родители должны способствовать тому, чтобы сын становился самостоятельной личностью со своими желаниями, границами и собственной жизнью.

Тревожным сигналом нейропсихолог назвала ситуации, когда мать начинает использовать сына для закрытия своих эмоциональных потребностей. Опасность кроется в ревности к его избраннице, конкуренции с партнёршей, превращении сына в главного эмоционального собеседника или ожидании от него той поддержки, которую обычно получают от взрослого партнёра.

Эксперт добавила, что не менее важным критерием остаётся отношение к личным и телесным границам ребёнка. Если подросток или уже взрослый сын испытывает неловкость и не хочет физического контакта, а мать продолжает его навязывать, оправдываясь словами «я же мама, мне можно», это, по её мнению, является серьёзным поводом задуматься. Здоровые отношения всегда предполагают уважение к согласию и чувствам другого человека независимо от степени родства.

То же правило действует и в отношении приватности: с возрастом необходимо формировать уважение к личному и интимному пространству с обеих сторон. При систематическом размывании границ резко возрастает риск проблем с сепарацией, пояснила Святкина.

«В итоге может сформироваться тот самый тип «маленького сынка»: взрослому мужчине трудно построить собственную семью, он испытывает вину при отдалении от матери, чувствует себя ответственным за её эмоциональное состояние и постоянно выбирает между мамой и партнёршей. В сильной эмоциональной связи выбор, как правило, делается в пользу матери, а партнёрша в здоровой ситуации такого не потерпит. Следовательно, это прямая угроза для новой семьи», — отметила специалист.

Главный вопрос, по мнению нейропсихолога, заключается не в формальных запретах, а в том, помогает ли поведение родителя взрослеющему сыну становиться автономным, или удерживает его в эмоциональной зависимости. Во втором случае отношение матери и ребёнка становится предметом внимания психолога.

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