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13 августа, 11:52

Настройка на травах: В каких случаях забота о природе вредит психике

Психолог Ягудин: Чрезмерная забота о природе грозит тревожными расстройствами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чрезмерная забота об экологии может привести к психологическим проблемам, если полезные привычки превращаются в жёсткие требования к самому себе, предупредил доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. По его словам, постоянное чувство вины за возможный вред окружающей среде способно усиливать тревожность и внутреннее напряжение.

Экологическая ответственность сама по себе не говорит о проблемах с психикой. Важна гибкость: человек должен иметь возможность осознанно выбирать привычки без постоянной тревоги, вины и навязчивого желания контролировать каждое действие.

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«Сегодня специалисты говорят о таком явлении, как экотревога — переживания, связанные с изменением климата и состоянием окружающей среды», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Он добавил, что навязчивый контроль может быть связан с обсессивно-компульсивным синдромом и становиться способом отвлечься от собственных переживаний. Человеку кажется, что управление поведением помогает держать под контролем и внутреннее состояние, хотя в действительности напряжение продолжает накапливаться.

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К слову, россияне стали активнее покупать антистресс-игрушки и товары для расслабления: во втором квартале 2026 года спрос на такие игрушки вырос на 75%. Особенно популярными оказались сквиши, интерес к которым увеличился более чем вдвое.

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Борис Эльфанд
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