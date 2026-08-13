Сквиши «Эдамаме» и скребки гуаша: Россияне бросились скупать антистресс-товары для расслабления

Россияне стали активно инвестировать в собственное спокойствие. По данным аналитиков AliExpress СНГ, во втором квартале 2026 года спрос на антистресс-игрушки в стране вырос на 75% по сравнению с прошлым годом. Абсолютным хитом продаж стали сквиши — мягкие игрушки, медленно возвращающие форму после сжатия. Интерес к ним подскочил сразу на 118%, причём четыре из пяти самых популярных моделей имитируют еду.

Помимо игрушек, россияне массово скупают товары для массажа и релаксации — от простых скребков до электрических пистолетов.

Топ-5 товаров для массажа и релаксации

1. Ручные инструменты для лица и тела. Самая массовая категория. Сюда входят скребки гуаша, лимфодренажные щётки и вакуумные банки. Все они обходятся без электроники и стоят в пределах нескольких сотен рублей. Бестселлером стал розовый скребок гуаша MOONBIFFY для лица, за которым следуют стальные лимфодренажные щётки.

2. Миостимуляторы TENS и EMS. Приборы, воздействующие на мышцы слабыми электрическими импульсами через накладные электроды. Лидер группы — перезаряжаемый компактный миостимулятор TENS шестого поколения, который легко помещается в карман. Популярны также модели с 16 и 24 режимами работы (например, MARFLY Relax). Судя по регулярным покупкам сменных электродов, люди действительно ими пользуются, а не забрасывают через неделю.

3. Массажные пистолеты. Перкуссионные массажёры, прорабатывающие мышцы частыми ударами насадки. Чаще всего выбирают портативные электрические модели с четырьмя сменными насадками, которые легко помещаются в спортивную сумку. В топе продаж также бренды BOOSTER Pro 3, BOOSTER 7.4B, FODRK и OREADEX.

Массажный пистолет. Фото © magnific

4. Аппараты для коррекции фигуры. Электрические вибрационные и роликовые массажёры, а также EMS-стимуляторы для пресса. Самая заметная модель — Windaily AM-820 для лица и тела. Явного лидера в этой категории нет: спрос равномерно распределён по десяткам похожих устройств от разных продавцов.

5. Массажные мячи. Самый простой и доступный инструмент. Лидер продаж — мяч SY для фитнеса и йоги, следом идёт рельефный мяч для фасции из TPR. Ими прорабатывают стопы, шею и плечи, часто покупая в комплекте с ковриками и роллерами для домашнего восстановления после спорта.

Массажный мяч. Фото © magnific

Массажные роллеры, кресла, массажеры для головы и шеи в пятёрку не вошли, но остаются заметными группами. Отдельно стоит отметить, что массажные кресла — это единственный премиальный сегмент категории. Самой популярной моделью квартала стало электрическое кресло A7.

Для расслабления не только физического, но и ментального россияне также приобретают игрушки-антистресс.

Топ-5 игрушек-антистресс

1. Сквиш «Эдамаме» MOONBIFFY. Безоговорочный лидер направления. Игрушка выполнена в виде стручка зелёного горошка: бобы можно выдавливать, и они тут же возвращаются обратно. Благодаря компактному размеру её удобно носить на ключах или держать на рабочем столе.

Игрушка-антистресс в виде сквиша «Эдамаме». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Qwen AI

2. Мини-тост. Кусочек хлеба из мягкого полимера, который после сжатия несколько секунд медленно расправляется. Это классический сквиш, который можно мять бесконечно. Часто продаётся в наборах и бывает с ароматизацией.

Игрушка-антистресс в виде тоста. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

3. Металлический спиннер MOONBIFFY. Единственная в топе «взрослая» и не совсем игрушечная позиция. Тяжёлый металлический корпус даёт инерцию, за счёт которой спиннер крутится гораздо дольше пластиковых аналогов. Относится к категории EDC (предметы для повседневного ношения).

4. Сквиш «Сырный хлеб». Ещё одна съедобная имитация — булка с сырной начинкой из мягкого пластика. Держится в рейтинге благодаря продуманной фактуре: рельефная поверхность корки отличается по плотности от внутренней начинки.

Игрушка-антистресс в виде сливочного масла. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

5. Силиконовый батончик сливочного масла. Брусок масла в «фольге» из силикона, который приятно мять в руках, наблюдая, как он медленно возвращает первоначальную форму.

Ранее Life.ru писал о том, что модные игрушки-антистресс с выдавливанием прыщей способны довести до тяжёлого расстройства психики. Увлечение такими симуляторами, заполонившими соцсети, рискует перерасти в настоящую болезнь под названием «патомимия».