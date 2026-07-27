Не дали визу? Не беда! Эти 6 мировых достопримечательностей переоценены и давно только разочаровывают туристов

Курортный сезон в разгаре — и миллионы людей уже копят рубли и доллары на поездку к мировым достопримечательностям. Но что, если самые разрекламированные достопримечательности планеты на деле оказываются скучной толпой, духотой и разочарованием? Мы собрали шесть культовых мест, за которые туристы выкладывают целое состояние, а получают взамен грязную воду, крошечную картину и очередь на полдня. Какими мировыми шедеврами давно не восхищаются, а только жалеют, что потратили деньги и силы?

Мона Лиза размером с альбомный лист

Мону Лизу в Лувре дают рассмотреть всего несколько секунд в толпе. Фото © ТАСС / CHRISTOPHE PETIT TESSON / ЕРА

В реальности картина Леонардо да Винчи оказывается размером чуть больше листа А3 — и увидеть её можно только через толстое пуленепробиваемое стекло с приличного расстояния. Перед полотном в Лувре круглый год толпится очередь из желающих сделать заветное фото, потому протиснуться к барьеру ближе чем на пять метров почти нереально, особенно летом.

Охранники музея вежливо, но весьма настойчиво подгоняют посетителей: за спиной ждут своей минуты ещё сотни человек — и задерживаться у картины дольше пары минут не принято. В итоге вместо созерцания шедевра эпохи Возрождения турист получает смазанный кадр из чужих затылков и лёгкое чувство обмана. Для сравнения: в московских и петербургских музеях к полотнам того же уровня можно подойти вплотную и разглядывать мазки хоть полчаса, никого не расталкивая локтями.

Купальни Сеченьи растеряли свою магию

Купальни Сеченьи в Будапеште: толпа и грязная вода вместо отдыха. Фото © ТАСС / Attila Volgy / Zuma

Сказочные снимки дворца с паром над бассейнами разлетелись по соцсетям и превратили будапештские термы в обязательный пункт любого маршрута по Европе. На деле туристов в разгар сезона встречает такая плотная толпа, что вода в бассейнах едва угадывается под слоем чужих локтей и надувных кругов. Некоторые посетители жалуются на затхлый запах, облупленную краску на стенах и явно нечищеную плитку.

Вместо расслабляющего отдыха получается тесная давка, где приходится ловить свободный сантиметр воды между десятками таких же разочарованных туристов со всего света. За вход к тому же просят сумму, сопоставимую со стоимостью полноценного дня в приличном отечественном санатории. Горячие источники Кавказа или термальные комплексы Алтая обходятся заметно дешевле, а толкучки там никакой нет, что уже само по себе неплохой бонус.

Тории Фусими Инари утонули в толпе

Тории Фусими Инари в Киото: вместо тишины толпы туристов и блогеров. Фото © ТАСС / SOPA Images

Более 10 000 оранжевых ворот-тории, уходящих вверх по склону горы в Киото, на фотографиях выглядят как портал в другое измерение и обещают тишину, покой и умиротворение вдали от городского шума. В реальности же под сводами круглый год течёт настоящая река туристов и блогеров, которые останавливаются буквально через каждый метр ради идеального кадра. Подъём к вершине занимает пару часов ходьбы по крутым ступеням в компании сотен незнакомых людей.

Обещанного уединения и созерцательной тишины там не найти ни в будний день, ни рано утром, ни поздно вечером перед самым закрытием комплекса. Вид со смотровой площадки на вершине к тому же перекрыт разросшимися деревьями и всё той же толпой с телефонами наперевес друг у друга. Любой хвойный лес где-нибудь в Карелии или на Байкале подарит куда больше настоящего единения с природой без очереди на каждой развилке тропы и без блогеров, снимающих сторис каждые пять минут.

Большой Барьерный риф теряет краски

Большой Барьерный риф теряет цвет из-за обесцвечивания кораллов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ethan Daniels

Реклама подводного мира Австралии годами обещала путешественникам взрыв цвета в духе мультфильма про клоуна-рыбку и его пёстрых соседей по коралловому рифу. За последние годы северная и южная части рифа пережили массовое обесцвечивание кораллов из-за потепления воды в океане и участившихся штормов у побережья. Учёные Австралийского института морских наук прямо говорят о нестабильном будущем всей этой хрупкой экосистемы.

Турист, который платит немалые деньги за лодку, инструктора и снаряжение для снорклинга, вместо буйства красок часто видит блёклые, почти белые известковые скелеты кораллов на морском дне. Разочарование усиливается тем, что ожидания давно подогреты десятками ярких рекламных роликов и фотографий из прошлого века. Дайвинг в Красном море или у берегов Крыма пока обходится без такой печальной статистики обесцвечивания и мёртвых белых полей вместо живого рифа.

Русалочка оказалась совсем крошечной

Русалочку в Копенгагене легко не заметить среди портовых кранов. Фото © ТАСС / Thomas Sjoerup / ЕРА

Бронзовая статуя героини сказки Андерсена в порту Копенгагена стала символом всей Дании благодаря открыткам, магнитикам и путеводителям для туристов со всего мира. На деле фигурка настолько миниатюрна, что многие туристы попросту проходят мимо, не заметив её среди портовых кранов и промышленных построек на берегу. Ради этого разочарования приходится тащиться на самую окраину города по узкой и неудобной набережной.

Вид на воду скорее промышленный, чем романтичный: баржи, доки и серые складские постройки не создают той сказочной атмосферы, которую обещают глянцевые снимки в путеводителях и рекламных буклетах. Протиснуться к постаменту ради фото тоже непросто из-за вечной толпы у ограждения набережной. Любой памятник литературному герою в парке российского города — от Пушкина до Чебурашки — встречает публику куда живописнее и без давки за место в кадре с гипсовой скульптурой.

Край земли превратился в ярмарку сувениров

Лендс-Энд: суровый утёс Британии превратился в ярмарку сувениров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peter Titmuss

Название Лендс-Энд, буквально — «Край земли», звучит романтично и обещает суровый утёс на самой границе Британии, где ветер сбивает с ног, а внизу бьётся океан о голые скалы и старые камни. По факту гостя встречает целый комплекс из сувенирных лавок, кафе и аттракционов вокруг знаменитого указателя с расстояниями до городов мира. Фото у самого указателя продают отдельно — и стоит это удовольствие около двух тысяч рублей.

Вместо дикой природы турист попадает в подобие маленького тематического парка, где на каждом шагу тебе что-то пытаются впарить: от магнитов до кружек с логотипом. Многие путешественники прямо признаются, что ожидали красивый мыс, а получили торговый центр под открытым небом. Мыс Дежнёва или скалы Териберки на Русском Севере выглядят суровее и подлиннее, а сувенирные палатки там пока не заслонили собой саму дикую природу и настоящий океанский простор.