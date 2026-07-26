Приветствуем в Токийском крае: Япония подстроилась под российских туристов

Русскоязычные вывески и объявления всё чаще появляются в Токио, Тояме и других городах Японии на фоне роста числа гостей из России. Об изменениях в туристической инфраструктуре сообщает SHOT.

Добро пожаловать в ресторан суши. Фото © Telegram / SHOT

Предприимчивые японцы перевод на русский добавляют к указателям, информационным стендам, табличкам возле ресторанов, магазинов и парковок. Среди самых необычных надписей путешественники заметили просьбу не снимать детали с припаркованных автомобилей.

Автобусная остановка в Японии. Фото © Telegram / SHOT

Раньше подобная навигация встречалась преимущественно на Хоккайдо, который исторически связан с Сахалином торговлей и паромными маршрутами. Теперь знакомые надписи появляются и в центральных регионах страны.

Надпись на русском в аэропорту. Фото © Telegram / SHOT

За первые шесть месяцев 2026 года Японию посетили 104,4 тысячи россиян. Это на 24,7% больше, чем годом ранее.

При сохранении нынешней динамики турпоток может обновить рекорд. В 2025 году в страну приехали около 195 тысяч путешественников из России.

В июне Японию посетили рекордные для этого месяца 12,8 тысячи россиян — на 7,1% больше, чем годом ранее. Рост турпотока связывают с расширением маршрутов и увеличением числа стыковочных рейсов. Всего за первое полугодие в страну приехали 104,4 тысячи туристов из России, что на 24,7% превышает показатель 2025 года. Общий поток иностранных гостей в июне при этом снизился на 6,8%, до 3,15 миллиона человек.