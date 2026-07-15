Санкции отпуску не помеха: Россияне рванули в Японию, поставив рекорд по числу туристов

В июне количество российских граждан, посетивших Японию, увеличилось на 7,1% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув отметки в 12,8 тысячи человек. Этот показатель стал абсолютным рекордом для туристов из РФ за всю историю наблюдений для первого месяца лета, согласно данным Японской национальной туристической организации.

В пояснительных материалах к статистике организации отмечается, что, несмотря на действующее санкционное давление, связанное с ситуацией на Украине, туристический поток сумел выйти на рекордные значения. Достичь этого удалось благодаря расширению маршрутов и активной диверсификации стыковочных авиарейсов, что сделало путешествия более доступными.

Суммарно за первое полугодие Японию посетили 104,4 тысячи россиян, что на 24,7% превышает показатели за тот же период 2025 года.

Общий турпоток в Японию в июне составил 3,15 миллиона человек, однако этот результат оказался на 6,8% ниже, чем в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что Япония с июля примерно в пять раз подняла стоимость виз для иностранцев. Как сообщало агентство Kyodo News, однократная виза подорожала с 3 тысяч иен до 15 тысяч, а многократная — с 6 тысяч до 30 тысяч. Это первое повышение сборов с 1978 года, власти объяснили его инфляцией и ослаблением иены.