Более тысячи российских туристов застряли в аэропортах Москвы и Турции

Более тысячи российских туристов не могут вылететь в Турцию и вернуться обратно в Россию. По информации SHOT, у авиакомпании Turkish Airlines произошли массовые задержки рейсов.

Более тысячи россиян застряли в Турции из-за задержек рейсов Turkish Airlines. Фото © SHOT

В аэропорту Внуково задержаны сразу несколько рейсов в турецкие курорты. Пассажиры одного из них ждут вылета уже 12 часов. Также задержаны два рейса в Анталью. Схожая ситуация наблюдается и на обратном направлении. Рейс из Даламана в Москву не может вылететь уже десять часов. Люди вынуждены находиться в аэропорту без возможности быстро покинуть его.

Компания пока не объяснила причину масштабного сбоя в расписании. Пассажиры жалуются на отсутствие информации и помощи со стороны перевозчика.

Ранее Life.ru сообщал, что этой ночью в России закрыли более 10 аэропортов. Ограничения затронули воздушные гавани Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Кирова, Чебоксар и Ульяновска.