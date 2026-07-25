Росавиация закрыла аэропорты Казани, Самары и ещё шести городов

Ночные рейсы сразу в нескольких российских регионах столкнулись с вынужденными задержками. Власти временно закрыли небо над восемью городами для обеспечения безопасности полётов. Росавиация ввела временные меры в ночь на 25 июля. Ограничения затронули воздушные гавани Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Кирова, Чебоксар и Ульяновска.

Воздушная гавань Тамбова также попала под действие временного запрета. Местные службы полностью остановили обслуживание гражданских самолётов на определённый период времени. Сотрудники наземных служб перевели технику в режим ожидания. Диспетчеры приостановили работу взлётно-посадочных полос до особого распоряжения.

Этой ночью ВСУ устроили массированную атаку на Белгород и прилегающий Белгородский округ. Удары пришлись по местной инфраструктуре. В результате налёта БПЛА есть пострадавшие среди мирных жителей. Бригады скорой помощи оперативно доставили раненых в городские больницы.