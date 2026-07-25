Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 01:12

Росавиация закрыла аэропорты Казани, Самары и ещё шести городов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночные рейсы сразу в нескольких российских регионах столкнулись с вынужденными задержками. Власти временно закрыли небо над восемью городами для обеспечения безопасности полётов. Росавиация ввела временные меры в ночь на 25 июля. Ограничения затронули воздушные гавани Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Кирова, Чебоксар и Ульяновска.

Воздушная гавань Тамбова также попала под действие временного запрета. Местные службы полностью остановили обслуживание гражданских самолётов на определённый период времени. Сотрудники наземных служб перевели технику в режим ожидания. Диспетчеры приостановили работу взлётно-посадочных полос до особого распоряжения.

За день системы ПВО сбили над регионами РФ 210 украинских БПЛА
За день системы ПВО сбили над регионами РФ 210 украинских БПЛА

Этой ночью ВСУ устроили массированную атаку на Белгород и прилегающий Белгородский округ. Удары пришлись по местной инфраструктуре. В результате налёта БПЛА есть пострадавшие среди мирных жителей. Бригады скорой помощи оперативно доставили раненых в городские больницы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar