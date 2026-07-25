Белгород и округ находятся под массированной атакой БПЛА, есть пострадавшие

Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой украинских беспилотников. В результате ударов есть пострадавшие, их доставили в медицинские учреждения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По словам главы области, врачи уже оказывают помощь раненым, а специалисты оценивают последствия атаки. На местах работают экстренные службы, пожарные ликвидируют возгорания, возникшие после ударов.

«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы. Их обследуют. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал Шуваев.

Также он сообщил о повреждениях объектов и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Глава региона попросил белгородцев не подходить к окнам, отказаться от поездок и по возможности оставаться дома. Специализированные службы продолжают работать на местах, где зафиксированы последствия атаки. Информация о количестве пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Ранее Life.ru писал, что беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде, в результате чего мужчина получил осколочные ранения лица и бедра. Также дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в посёлке Дубовое, где загорелся балкон и были повреждены окна и газовая труба.