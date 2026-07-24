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24 июля, 17:59

За день системы ПВО сбили над регионами РФ 210 украинских БПЛА

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За день системы ПВО сбили над российскими регионами 210 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. Кроме того, их уничтожали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

Силы ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о работе ПВО за минувшие сутки. Сбито 250 БПЛА, летевших на столицу. Подавляющее большинство «птичек» уничтожили на дальних подступах.

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Матвей Константинов
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