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Регион
24 июля, 16:12

Силы ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Системы ПВО уничтожили ещё пять беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник. Всего с начала суток уничтожено 16 дронов.

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Напомним, а за минувшую ночь системы ПВО сбили 571 украинский беспилотник. БПЛА пытались атаковать 16 регионов России.

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Матвей Константинов
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