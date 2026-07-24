Силы ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву
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Системы ПВО уничтожили ещё пять беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник. Всего с начала суток уничтожено 16 дронов.
Напомним, а за минувшую ночь системы ПВО сбили 571 украинский беспилотник. БПЛА пытались атаковать 16 регионов России.
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