Сами ни на что не способны: Разработчик «Перуна» разбил мечты Киева о собственной лазерной ПВО

Украина не способна создать собственный лазерный комплекс для борьбы с БПЛА, а анонсированная система, скорее всего, будет западного происхождения, заявил официальный представитель Научно-производственного центра «Сварог» (разработчик лазерного комплекса «Перун»).

«Скорее всего, анонсированные лазерные установки будут западного производства, завезены в единичных экземплярах из США, либо закуплены в Китае в режиме контрабанды. Их апробируют, проведут боевое применение для того, чтобы создать медийный эффект», — заявил он ТАСС.

Он добавил, что на сегодняшний день западные производители вооружений сами предлагают Киеву свои изделия для апробации, так как разработки в сфере противодействия дронам вызывают активный интерес как у России, так и у Украины. Однако массовое внедрение подобных лазерных систем противником, по мнению представителя НПЦ, будет лишь единичным случаем для пиара.

Напомним, Киев заявил о планах в течение двух-трёх месяцев принять на вооружение боевые лазеры для борьбы с дронами, но эксперты сомневаются в их эффективности из-за физических ограничений, таких как рассеивание луча и зависимость от погоды. Обозреватель Влад Шлепченко назвал это пиар-акцией, указав на провалы предыдущих разработок, включая американский лазер в грузовике и израильский Iron Beam.