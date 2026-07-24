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Регион
24 июля, 05:25

ПВО сбила 571 дрон ВСУ во время массированного налёта на 16 регионов России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

571 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа пытался атаковать территории 16 регионов России в ночь на 24 июля. Об отражении налёта дронов отчиталось Минобороны РФ.

Расчёты ПВО работали в небе над Рязанским, Смоленским, Тверским и Тульским регионами. Воздушные цели ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Атаку отражали также над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Псковской областями. Часть аппаратов перехватили над акваториями Азовского и Чёрного морей. Таким образом, география ночного налёта охватила сразу 16 российских регионов и две морские акватории.

Три человека ранены при атаке украинских БПЛА по складам в Ленинградской области
Три человека ранены при атаке украинских БПЛА по складам в Ленинградской области

59 украинских беспилотных летательных аппаратов сбили в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге ночью приостановили деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи из-за атаки БПЛА. Губернатор Александр Беглов заявил, что украинские дроны поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. По его словам, оперативный штаб координирует деятельность городских служб, идёт ликвидация последствий.

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Андрей Бражников
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