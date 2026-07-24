ПВО сбила 571 дрон ВСУ во время массированного налёта на 16 регионов России

Расчёты ПВО работали в небе над Рязанским, Смоленским, Тверским и Тульским регионами. Воздушные цели ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Атаку отражали также над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Псковской областями. Часть аппаратов перехватили над акваториями Азовского и Чёрного морей. Таким образом, география ночного налёта охватила сразу 16 российских регионов и две морские акватории.