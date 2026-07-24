ПВО сбила 571 дрон ВСУ во время массированного налёта на 16 регионов России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
571 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа пытался атаковать территории 16 регионов России в ночь на 24 июля. Об отражении налёта дронов отчиталось Минобороны РФ.
Расчёты ПВО работали в небе над Рязанским, Смоленским, Тверским и Тульским регионами. Воздушные цели ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Атаку отражали также над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Псковской областями. Часть аппаратов перехватили над акваториями Азовского и Чёрного морей. Таким образом, география ночного налёта охватила сразу 16 российских регионов и две морские акватории.
59 украинских беспилотных летательных аппаратов сбили в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге ночью приостановили деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи из-за атаки БПЛА. Губернатор Александр Беглов заявил, что украинские дроны поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. По его словам, оперативный штаб координирует деятельность городских служб, идёт ликвидация последствий.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.