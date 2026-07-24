Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 17:35

Собянин: За сутки ПВО уничтожила 250 БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

По словам градоначальника, 16 вражеских беспилотных аппаратов уничтожены непосредственно на подлёте к столице. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Силы ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву

А минувшей ночью средства ПВО отразили массированную атаку 571 украинского беспилотника самолётного типа, цели которого распределились по 16 регионам страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Ведомство уточнило, что перехваты и уничтожение дронов производились в Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Псковской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar