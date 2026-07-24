Собянин: За сутки ПВО уничтожила 250 БПЛА, летевших на Москву

За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

По словам градоначальника, 16 вражеских беспилотных аппаратов уничтожены непосредственно на подлёте к столице. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

А минувшей ночью средства ПВО отразили массированную атаку 571 украинского беспилотника самолётного типа, цели которого распределились по 16 регионам страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Ведомство уточнило, что перехваты и уничтожение дронов производились в Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Псковской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму.