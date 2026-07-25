Аэропорт Екатеринбурга временно приостановил приём и выпуск самолётов

В Екатеринбурге введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. По данным Росавиации, на данный момент аэропорт Кольцово не принимает и не отправляет рейсы до особого распоряжения.

О причинах ограничений пока не сообщается, пассажирам советуют уточнять информацию у авиакомпаний и избегать поездок в зону аэропорта без необходимости.

Всего этой ночью в России закрыли более 10 аэропортов. К утру временные ограничения начали снимать.