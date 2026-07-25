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25 июля, 04:59

Аэропорт Екатеринбурга временно приостановил приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Екатеринбурге введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. По данным Росавиации, на данный момент аэропорт Кольцово не принимает и не отправляет рейсы до особого распоряжения.

О причинах ограничений пока не сообщается, пассажирам советуют уточнять информацию у авиакомпаний и избегать поездок в зону аэропорта без необходимости.

В Калуге, Оренбурге, Перми и Уфе введены временные ограничения на полёты
В Калуге, Оренбурге, Перми и Уфе введены временные ограничения на полёты

Всего этой ночью в России закрыли более 10 аэропортов. К утру временные ограничения начали снимать.

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Юния Ларсон
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