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25 июля, 03:03

В Калуге, Оренбурге, Перми и Уфе введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропортах Калуги, Оренбурга, Перми и Уфы временно ограничили приём и выпуск рейсов. Как сообщили в Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт Калуга (Грабцево), Оренбург, Пермь (Большое Савино), Уфа. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – уточнили в ведомстве.

Воздушные гавани Пензы и Саратова, напротив, вернулись к штатной работе и принимают самолёты в обычном режиме. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями авиакомпаний, чтобы избежать задержек.

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Тем временем продолжают оставаться закрытыми авиагавани в Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Кирова, Чебоксар и Ульяновска. Также ограничения действуют в Тамбове с вечера 24 июля.

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Юния Ларсон
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