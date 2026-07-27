Черногория вводит визы для россиян и белорусов с 1 ноября 2026 года

Правительство Черногории утвердило введение визового режима для граждан России и Беларуси. Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2026 года.

Кабинет министров принял соответствующее постановление, которое кардинально изменит порядок пересечения границы. Ранее туристы из этих стран могли находиться в государстве без специального разрешения до 30 дней. Теперь для любой поездки потребуется официальное одобрение властей.

Документ закрепляет полный переход к разрешительному порядку въезда. Мера затронет все типы поездок: туристические, гостевые, деловые и транзитные. Исключения будут действовать только для владельцев действующих дипломатических паспортов.

Для получения пропуска соискателям придется подавать пакет документов в консульские учреждения. Процедура будет включать сбор биометрических данных, оплату пошлины и ожидание решения. Точные списки бумаг, сроки рассмотрения заявок и стоимость оформления правительство опубликует отдельным регламентом ближе к дате запуска.

Официальная причина инициативы — приведение миграционного законодательства в соответствие со стандартами Евросоюза, куда балканская страна стремится интегрироваться. Власти также рассчитывают усилить контроль за потоками людей на границе.

Нововведение полностью перекроет возможность спонтанных путешествий. Россиянам и белорусам придётся заранее планировать отпуска, закладывая время на бюрократические процедуры. Эксперты прогнозируют резкое падение турпотока на адриатическое побережье в первые сезоны после вступления правил в силу.

Ранее визовый центр Франции в Москве прекратил принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Теперь большинству заявителей придётся подавать документы лично. Исключение сделают для родителей или опекунов несовершеннолетних, а также для близких родственников — супругов, родителей или детей. В последнем случае потребуется подтвердить родство оригиналами, а заявитель должен был сдать биометрию за последние 59 месяцев.