Величественная "Осетровая Луна" осветила небо над Москвой
Жители Москвы делятся в соцсетях снимками "Осетровой Луны". Обложка © VK / Москва 24 / Юрпомощь — Дарья Винокурова
"Осетровая Луна" уже осветила небо над российской столицей. Жители Москвы активно делятся в социальных сетях снимками этого невероятно завораживающего природного явления.
Жители Москвы делятся в соцсетях кадрами "Осетровой Луны". Видео © Telegram / Некрасовка. Новости
"Осетровая Луна" представляет собой сочетание суперлуния и "Голубой Луны". Такое название она получила от индейцев Северной Америки. Именно так они называли особо яркие полнолуния в конце лета, когда начинался вылов рыбы в Великих озёрах. Наблюдать такое явление можно в августе.
В ночь на 19 августа жители российской столицы наблюдали невероятно красивое зрелище — суперлуние. Это явление, когда полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.