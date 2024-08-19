Величественная "Осетровая Луна" осветила небо над Москвой

"Осетровая Луна" представляет собой сочетание суперлуния и "Голубой Луны". Такое название она получила от индейцев Северной Америки. Именно так они называли особо яркие полнолуния в конце лета, когда начинался вылов рыбы в Великих озёрах. Наблюдать такое явление можно в августе.