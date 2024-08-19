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19 августа, 19:56

Величественная "Осетровая Луна" осветила небо над Москвой

Жители Москвы делятся в соцсетях снимками "Осетровой Луны". Обложка © VK / Москва 24 / Юрпомощь — Дарья Винокурова

Жители Москвы делятся в соцсетях снимками "Осетровой Луны". Обложка © VK / Москва 24 / Юрпомощь — Дарья Винокурова

"Осетровая Луна" уже осветила небо над российской столицей. Жители Москвы активно делятся в социальных сетях снимками этого невероятно завораживающего природного явления.

Жители Москвы делятся в соцсетях кадрами "Осетровой Луны". Видео © Telegram / Некрасовка. Новости

  • Жители Москвы делятся в соцсетях снимками "Осетровой Луны". Обложка © VK / Москва 24 / Марина Исаева
    Жители Москвы делятся в соцсетях снимками "Осетровой Луны". Обложка © VK / Москва 24 / Марина Исаева
  • Жители Москвы делятся в соцсетях снимками "Осетровой Луны". Обложка © VK / Москва 24 / Евгений Романов
    Жители Москвы делятся в соцсетях снимками "Осетровой Луны". Обложка © VK / Москва 24 / Евгений Романов

Жители Москвы делятся в соцсетях снимками "Осетровой Луны". Обложка © VK / Москва 24 / Марина Исаева

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"Осетровая Луна" представляет собой сочетание суперлуния и "Голубой Луны". Такое название она получила от индейцев Северной Америки. Именно так они называли особо яркие полнолуния в конце лета, когда начинался вылов рыбы в Великих озёрах. Наблюдать такое явление можно в августе.

Страшно красиво: Россияне засняли огненную луну, взошедшую минувшей ночью
Страшно красиво: Россияне засняли огненную луну, взошедшую минувшей ночью

В ночь на 19 августа жители российской столицы наблюдали невероятно красивое зрелище — суперлуние. Это явление, когда полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Оксана Попова
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