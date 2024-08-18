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18 августа, 19:17

Необычайно красиво: Над Москвой взошла "Осетровая Луна"

В ночь на 19 августа в небе над Москвой взошла "Осетровая Луна"

"Осетровая Луна" — сочетание суперлуния и "Голубой Луны". Обложка © Life.ru

"Осетровая Луна" — сочетание суперлуния и "Голубой Луны". Обложка © Life.ru

В ночь на 19 августа в небе над российской столицей взошла так называемая Осетровая Луна — явление, которое сочетает в себе суперлуние и "Голубую Луну". В распоряжении Life.ru оказались кадры этого завораживающего зрелища.

В ночь на 19 августа в небе над Москвой взошла "Осетровая Луна". Видео © Life.ru

Уже вечером 18 августа москвичи смогли наблюдать за "Осетровой Луной". Это одно из полнолуний, сочетающее в себе два явления: суперлуние и "Голубую Луну". В момент суперлуния спутник Земли кажется намного ярче и больше обычного, но это не совсем так: он увеличивается лишь на 7–16%. При этом увидеть это необычайно красивое явление можно невооружённым глазом.

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Оксана Попова
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