Необычайно красиво: Над Москвой взошла "Осетровая Луна"

В ночь на 19 августа в небе над российской столицей взошла так называемая Осетровая Луна — явление, которое сочетает в себе суперлуние и "Голубую Луну". В распоряжении Life.ru оказались кадры этого завораживающего зрелища.

Уже вечером 18 августа москвичи смогли наблюдать за "Осетровой Луной". Это одно из полнолуний, сочетающее в себе два явления: суперлуние и "Голубую Луну". В момент суперлуния спутник Земли кажется намного ярче и больше обычного, но это не совсем так: он увеличивается лишь на 7–16%. При этом увидеть это необычайно красивое явление можно невооружённым глазом.