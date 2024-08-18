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18 августа, 00:04

Землю накрыла сильная магнитная буря

Синоптик Леус: На Землю обрушилась сильная магнитная буря класса G3

Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, она соответствует буре класса G3.

"Сегодня (17 августа. — Прим.Life.ru) вечером на Земле началась магнитная буря — после 18 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1", — написал специалист в телеграм-канале.

По его словам, после уже к 20:46 магнитная буря выросла и достигла класса G3.

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Life.ru ранее рассказывал, как защититься от магнитных бурь и чего ждать от геошторма, который продолжится до 19 августа. Напомним, что в эти дни метеозависимые люди и те, кто всегда остро реагирует на магнитные бури, могут ощутить неприятные симптомы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pike-28

Оксана Попова
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