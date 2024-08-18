Землю накрыла сильная магнитная буря

"Сегодня (17 августа. — Прим.Life.ru) вечером на Земле началась магнитная буря — после 18 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1", — написал специалист в телеграм-канале.

По его словам, после уже к 20:46 магнитная буря выросла и достигла класса G3.

Life.ru ранее рассказывал, как защититься от магнитных бурь и чего ждать от геошторма, который продолжится до 19 августа. Напомним, что в эти дни метеозависимые люди и те, кто всегда остро реагирует на магнитные бури, могут ощутить неприятные симптомы.