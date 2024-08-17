Последствия вспышек на Солнце: 17 августа Землю накроет сильная магнитная буря Магнитная буря накроет Землю вечером 17 августа и продлится до утра понедельника, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Life.ru рассказывает, как защититься от магнитных бурь и чего ждать от геошторма, который продолжится до 19 августа. 17 августа, 12:00 Магнитная буря 17 августа 2024 года: как пережить геошторм и сколько продлится? Обложка © Kandinsky 3.1

В начале месяца мы на основе данных из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) составили прогноз и календарь магнитных бурь на август 2024 года. Если судить по предварительным данным, то середина последнего месяца лета — примерно до 25-го числа — должна была оставаться спокойной. Однако из-за недавней невероятно сильной вспышки на Солнце обстановка поменялась, и в ближайшие дни нас ждёт новая магнитная буря.

Судя по графику, магнитная буря накроет Землю ночью с 17 на 18 августа. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Обратив внимание на график, можно понять, что магнитные колебания не будут особенно сильными — это вам не новая мощнейшая магнитная буря уровня Kp 8, которая была на днях. Сила геошторма, который начнётся вечером 17 августа, слабая, всего лишь G1. Однако метеозависимые люди и те, кто всегда остро реагирует на магнитные бури, могут ощутить неприятные симптомы. Также видно, что напряжённая обстановка сохранится вплоть до понедельника, 19 августа.

Кто ощутит магнитные возмущения 17 августа и как геошторм влияет на здоровье

Какие люди в группе риска и могут плохо себя чувствовать во время магнитной бури 17 и 18 августа 2024 года? Инфографика © Life.ru

Магнитные бури — это явление, к которому большинство людей уже привыкли, но оно по-прежнему оказывает влияние на наше самочувствие. Около 70% случаев инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит во время геомагнитных всплесков, вызванных магнитными бурями.

Во время магнитных бурь, одна из которых случится в ночь с 17 на 18 августа, многие люди испытывают различные неприятные симптомы: учащённое сердцебиение, плохое настроение, бессонницу, головные боли, перепады давления, общее ухудшение самочувствия.

Особенно восприимчивы к магнитным бурям люди старшего возраста — у них чаще наблюдаются недомогания и обострение хронических заболеваний, особенно связанных с сердечно-сосудистой системой. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Как пережить магнитную бурю 17 августа: советы

Как пережить магнитную бурю 17 августа и облегчить симптомы. Источник © Freepik

Во время магнитных бурь рекомендуется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Хорошим вариантом будут пешие прогулки, плавание в бассейне или езда на велосипеде, если нет противопоказаний. Такая физическая активность на воздухе в силах помочь снизить негативное воздействие магнитных бурь.

Стоит исключить из рациона жирную, мучную и консервированную пищу, так как она может повысить уровень холестерина в крови, что ухудшит самочувствие во время магнитной бури. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Водителям рекомендуется воздерживаться от вождения непосредственно во время магнитных бурь и в течение нескольких дней после них. Это связано с тем, что реакция метеочувствительных людей может замедлиться, что повышает риск аварий. Чтобы перенести ухудшение состояния из-за магнитных колебаний легче, медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев советует во время магнитных бурь употреблять пищу, богатую витаминами и минералами, чтобы поддерживать иммунитет. Также соблюдать водный баланс и меньше нервничать.

Авторы Любовь Свободная