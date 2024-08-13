Сильнейшая за август магнитная буря мощностью Kp 8 не отпустит до 14 августа Невероятной мощности магнитная буря накрыла Землю ещё вчера, 12 августа. Но отступать геошторм не намерен до середины завтрашнего дня. Life.ru рассказывает, как пережить сильнейшую магнитную бурю августа с силой 8 баллов из 10. 13 августа, 15:46 Магнитные бури сегодня: самый сильный геошторм августа не отступит до 14-го числа. Обложка © Kandinsky 3.1

Ещё вчера вечером россияне делились завораживающими кадрами северного сияния, которое неожиданно можно было увидеть в самых разных регионах нашей страны. Почему же вдруг это красивое природное явление показало себя в таком нетипичном месте? Всему виной мощная магнитная буря уровня G3, которая началась ещё под конец 12 августа. Но никто не мог и предположить, что геошторм усилится и дойдёт до отметки G5.

Магнитные бури сегодня: сильнейший геошторм мощностью Kp 8

Какие люди сильнее всего пострадают от самой сильной магнитной бури августа? Инфографика © Life.ru

Чем может быть опасна такая сильная магнитная буря, достигающая практически 8 баллов из 10 возможных? На этот раз страдать от магнитных колебаний будут не только люди, находящиеся в зоне риска, но и техника. Именно во время сильных магнитных бурь могут возникнуть проблемы в энергосистемах, перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи.

Сильная магнитная буря, как та, что мы наблюдаем сегодня, 13 августа, может значительно повлиять на качество жизни метеозависимых людей, усугубляя их физические и эмоциональные страдания. Могут обостряться симптомы, такие как головные боли, мигрени, усталость и общая слабость. У людей с хроническими заболеваниями может наблюдаться обострение симптомов, что потребует дополнительного медицинского вмешательства. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Чем опасны такие сильные магнитные бури уровня G5, как сегодня

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе спутников, навигационных систем и радиосвязи. Это в силах привести к проблемам в авиации, морском транспорте и других отраслях. Также сильные геоштормы могут вызвать колебания в электрических сетях, что может привести к перегрузкам и даже отключениям электроэнергии, сбоям связи и работы Интернета.

Как пережить сильнейший за август геошторм уровня G5

Советы врачей, как пережить экстремально сильную магнитную бурю. © Kandinsky 3.1

Как мы уже рассказывали ранее в подобных материалах, справиться с сильными магнитными бурями вам поможет следующее: Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, избегайте кофеина, алкоголя и синего света от мониторов перед сном. Используйте медитации или ароматерапию, чтобы расслабиться. Снизьте физическую нагрузку. Во время магнитных бурь наше тело может быть более уязвимо к перенапряжению, поэтому избегайте интенсивных тренировок и тяжёлой работы. Подойдёт ходьба, йога или плавание. Пропускайте негатив мимо ушей. Во время магнитных бурь повышается раздражительность и нетерпимость к другим людям, особенно к тем, кто не разделяет наших взглядов, ценностей или эмоций. Постарайтесь не вступать в конфликты и не принимать их слова на свой счёт. Если вы чувствуете, что не можете справиться с ситуацией, лучше всего выйти из кабинета: посчитайте до десяти, сделайте глубокий вдох и выдох и возвращайтесь уже без негатива.

Также медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев советует устраивать себе каждодневные вечерние прогулки вне зависимости от появления магнитных бурь, регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Тогда перенести геомагнитные колебания будет проще. Ранее Life.ru рассказывал, что до сих пор возмущён солнечный ветер. Поэтому не исключено, что в ближайшие дни нас снова ждут геоштормы.

Авторы Любовь Свободная