Смерть пришла откуда не ждали: 6 опасностей, которые мало кто воспринимает всерьёз

На форуме Reddit обсуждают "варианты смерти", которым люди не придают значения. По мнению участников дискуссии, даже самые безобидные вещи или события могут привести к летальному исходу. Среди них — падение на асфальт, поедание винограда и стресс от прочтения всякой жути. Рассказываем про самые реальные из ряда фантастических способов случайно умереть.

Задохнуться во сне

Если уж умирать, то во сне? Подумайте ещё раз. Фото © Unsplash / Sinitta Leunen

Апноэ — неоднократная остановка дыхания во сне — увеличивает число эритроцитов в крови. Из-за этого повышается риск образования тромбов, а в итоге — сердечного приступа или инсульта.

Во сне часто задыхаются и жертвы пожаров. Бывает, пламя еле теплится, а угарный газ уже проникает в лёгкие спящих жильцов. В итоге они умирают, не приходя в сознание.

Можно скончаться от недостатка кислорода: его не определить без специальных приборов. Если лечь спать в замкнутом пространстве, например в помещении на цокольном этаже без окон и только с одной дверью, никогда не узнаешь, что дышать больше нечем.

Захлебнуться собственной рвотой — вполне реальная перспектива для того, кто сильно перебрал и уснул на спине. Если вы понимаете, что очень пьяны, ложитесь спать на боку.

Сильно удариться головой

Голова не резиновая, от сильного удара можно скончаться. Фото © Unsplash / Iluha Zavaley

Можно, поскользнувшись или оступившись, неудачно упасть на улице и удариться головой об асфальт или бетон. Черепно-мозговая травма и так не самая приятная штука, но порой она представляет для человека смертельную опасность.

Падение с лестницы — в том же ряду. Это кажется нелепым, когда происходит в латиноамериканских сериалах 1990-х годов, но действительно опасно для здоровья.

Подавиться едой

Тщательно пережёвывайте всё, что едите, и не кормите детей продуктами, которые не подходят им по возрасту. Фото © Unsplash / charlesdeluvio

Один пользователь поделился личной историей. У коллеги его жены была маленькая дочь, которая задохнулась на глазах у родителей, подавившись виноградом. К тому времени, когда приехала скорая помощь, девочка была мертва.

В комментариях привели другой пример: молодой отец дал своей двухлетней дочери хот-дог. Сосиска перекрыла дыхательные пути, и ребёнок умер, а папаша вскоре сам расправился с собой.

Другие варианты, как можно случайно умереть

Главное — не прыгать всем вместе на трибунах. Фото © Unsplash / Mitch Rosen

Кое-кто боится оказаться на балконе или трибуне, где слишком много людей. Конструкция может рухнуть под тяжестью толпы, и шансы остаться при этом невредимым невелики.

Погреб с картофелем — место, которое тоже должно вызывать дрожь в коленках. Если клубни начали гнить, они выделяют ядовитые газы, которые скапливаются в замкнутом пространстве. В СМИ неоднократно появлялись сообщения, как гибли целые семьи, члены которых спускались в подвал за картошкой друг за другом.

Казалось бы, что тут может случиться? Но смерть от картофеля существует. Фото © Unsplash / Javad Esmaeili