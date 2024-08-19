Страшно красиво: Россияне засняли огненную луну, взошедшую минувшей ночью
В Сети появились фото суперлуния над Россией
Суперлуние в Ленинградской области. Обложка © VK / Жизнь в Новосаратовка
Жители разных российских регионов этой ночью стали свидетелями суперлуния. Некоторые пользователи соцсетей успели не только понаблюдать за невероятно красивым явлением, но и снять его.
На опубликованных ими фото запечатлена огненная, местами даже "кровавая" луна на фоне ночного неба. Россияне увидели чрезмерно яркий спутник Земли, который кажется намного крупнее обычного.
Суперлуние этой ночью заметили жители Москвы, Ленинградской и Курганской областей, а также других регионов. Новые ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.
Ранее Life.ru публиковал видео суперлуния, снятое жителями столицы. Это явление, когда полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В момент суперлуния спутник Земли кажется намного ярче и больше обычного, однако это не совсем так.