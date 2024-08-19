Мистическое суперлуние 19 августа: на что способна Голубая луна в знаке зодиака Водолей Испокон веков с полнолунием связывают множество таинственных и мистических историй. Особенно привлекают внимание людей различные изменения в цвете, размере и яркости Луны — как те, которые можно будет наблюдать во время грядущего суперлуния 19 августа. 19 августа, 04:00 Полнолуние 19 августа: как знакам зодиака вести себя в Голубую луну. Обложка © Kandinsky 3.1

Помимо своей красоты, суперлуние имеет важное значение и может оказывать серьёзное влияние на все сферы жизнедеятельности людей. В это время нужно быть внимательными к окружающему миру, ведь Луна способна одаривать не только возможностями, но и неприятностями. В 2024 году суперлуние состоится в конце лета, 19 августа. Это явление станет особенным, так что его точно нельзя пропустить. Как пережить Голубую луну в знаке Водолея, читайте в статье Life.ru.

Суперлуние 2024 года — чего ждать от мистического явления 19 августа

Когда будет суперлуние в августе 2024 года: необычное природное явление нужно ждать уже 19 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Суперлунием называют полнолуние, которое совпадает с моментом приближения Луны к Земле, то есть когда расстояние между ними наименьшее. В 2024 году суперлуние выпадает на понедельник, 19 августа, но увидеть огромный шар можно будет начиная с 18-го числа и до 20-го. На физическое состояние людей это Осетровое полнолуние не будет оказывать значительного влияния, однако психологическое станет уязвимой точкой. Могут обостриться депрессии, эмоциональные срывы. Особенно внимательными к себе стоит быть метеочувствительным людям. В этот период нужно держать эмоции под контролем и не проявлять агрессию, иначе это может сильно ударить по социальному статусу человека.

Что такое Голубая луна и когда она будет в августе

Осетровая луна 19 августа будет в знаке Водолея. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kdshutterman

Стоит сразу сказать, что свой цвет в этот период светило не меняет, поэтому ждать на небе появление голубой луны не стоит. В августе 2024 года Голубая луна будет находиться в созвездии Водолея. Этот знак зодиака олицетворяет независимость и стремление к свободе. Помимо того, он любит узнавать что-то новое и менять мир к лучшему. Поэтому во время Осетровой луны в знаке зодиака Водолей следует быть готовыми к неожиданному прогрессу в различных сферах. Особенно подвержены влиянию созвездия и Голубой луны сфера социума, дружбы и работы. В этот период стоит проявлять максимальную общительность и стараться заводить новые знакомства, ведь в будущем они принесут пользу.

Осетровая луна в августе 2024 года: магические обряды, которые нужно сделать каждому

Как называется полнолуние, которое случится 19 августа. Фото © ТАСС / Dmitri Lovetsky

С давних времён Осетровой луной принято называть полнолуние, которое происходит в конце лета. Дело в том, что август является благоприятным месяцем для ловли осетров, вот и племена, жившие возле озёр, ассоциировали сей месяц именно с этой рыбой — так и зародилось название полнолуния. Стоит отметить, что оно не единственное. У разных племён встречаются: Кукурузная, Рисовая, Черешневая и Зерновая луна. В августе 2024 года Осетровая луна совпадает с суперлунием и Голубой луной, что делает это полнолуние особенным и энергетически сильным.

Обряды на суперлуние 19 августа: как привлечь удачу, деньги и любовь Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

Чтобы привлечь удачу, важно не пропустить этот период. Вот несколько обрядов, которые помогут стать успешнее и счастливее: Проведите вечер полнолуния в одиночестве и займитесь творчеством, параллельно проговаривая свои самые заветные желания. Находясь в гармонии с собой и хорошем настроении, вы сможете отправить правильный посыл во Вселенную, и вскоре она ответит вам. Визуализируйте перед сном. Этот ритуал подойдёт для тех, кто ищет свою любовь. Засыпая, нужно представить "того самого" человека рядом с собой. Попробуйте буквально прочувствовать его касания и присутствие. Лунная энергетика поможет превратить мечты в реальность. Зарядите воду лунной энергетикой. За три дня до полнолуния поставьте стакан с водой на подоконник, где на него будет попадать лунный свет. В день полнолуния выпейте воду, а перед этим произнесите заговор: "Месяц растёт-нарастает, силой воду наполняет, чего вода коснётся — силой наполнится, дороги откроются. Да будет так!". Этот обряд поможет привлечь удачу и положительную энергию.

Таким образом, полнолуние в августе 2024 года станет особенным, поскольку сочетает в себе такие сильные явления, как Голубая луна, Осетровая луна и суперлуние. Не пропустите магический период! Ранее Life.ru рассказал, каким знакам зодиака нужно начинать готовиться к сложному периоду уже этой осенью.

Авторы Дана Третьякова