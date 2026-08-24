Затмение в Осетровую Луну: Как дефектное полнолуние 28 августа перевернёт жизни знаков зодиака Оглавление Во сколько будет полнолуние и лунное затмение 28 августа 2026 года? Почему полнолуние 28 августа называют Осетровой Луной Почему частичное затмение принесёт совсем не частичные перемены Кому из знаков зодиака Осетровая Луна 28 августа попадёт точно в болевую точку? Как лунное затмение 28 августа повлияет на все знаки зодиака Что нельзя делать в лунное затмение 28 августа 2026 года 28 августа Осетровая Луна почти исчезнет в земной тени и закроет самый нервный коридор затмений этого лета. Для одних это станет финалом затянувшейся истории, для других — моментом, после которого назад уже не вернуться. Life.ru выяснил, кому готовиться к развороту. 24 августа, 14:30 19834 19834 Осетровая Луна 28 августа 2026: Во сколько затмение, где его увидеть и что нельзя делать? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Последняя пятница лета приготовила настоящий астрологический переворот! Утром 28 августа земная тень накроет 96% лунного диска, оставив только тонкий светлый край, а привычное серебристое полнолуние может стать медно-красным. Это будет глубокое частичное затмение, которое совпадёт с Осетровой Луной и закроет коридор затмений, начавшийся 12 августа. Life.ru рассказывает, что означает такое сочетание в астрологии, во сколько ждать затмение, где его смогут увидеть и кому Осетровая Луна способна резко изменить планы на осень.

Во сколько будет полнолуние и лунное затмение 28 августа 2026 года?

Осетровая Луна 28 августа 2026 года: во сколько будет полнолуние, лунное затмение, где можно увидеть и что нельзя делать 28 августа? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Onkamon

Само полнолуние наступит 28 августа в 07:18 по московскому времени, а максимум затмения произойдёт на шесть минут раньше, примерно в 07:12. Эти моменты часто смешивают, хотя речь идёт о двух разных астрономических точках. Полутеневая фаза начнётся в 04:23 по Москве. В 05:33 край Луны войдёт в плотную земную тень, в 07:12 наступит максимум, а в 08:51 частная фаза завершится. Окончательно спутник выйдет из полутени в 10:01 по мск. Всё явление растянется примерно на 5 часов 38 минут.

По расчётам NASA, на пике внутри плотной земной тени окажется 96,3% видимой площади лунного диска. Полным затмение всё равно не станет, так как узкий край Луны останется под прямыми солнечными лучами. Именно поэтому в документах будет стоять слово «частичное», хотя на фотографиях светило может выглядеть почти полностью погасшим.

Лучшие условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке, на западе Европы и Африки. В России красивую картину застанут лишь самые западные регионы. Недавно Life.ru рассказывал, где затмение 28 августа можно будет увидеть невооружённым глазом. В Калининграде частная фаза начнётся в 04:33 по местному времени, но Луна уйдёт за горизонт уже около 05:42. В Санкт-Петербурге можно попытаться поймать только первые минуты частной фазы у самого горизонта. В Москве спутник зайдёт примерно в 05:27, за несколько минут до того, как плотная тень начнёт «откусывать» диск, поэтому столице достанется лишь слабое полутеневое потемнение.

Почему полнолуние 28 августа называют Осетровой Луной

Что такое Осетровая Луна и когда она будет? Всё о полнолунии и лунном затмении 28 августа 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Darkfoxelixir

Никакого отдельного вида Луны с таким названием не существует. «Осетровая» — традиционное имя августовского полнолуния, пришедшее из Северной Америки. Оно связано с периодом, когда в Великих озёрах было особенно много осетра и рыбу было легче ловить. Позже название закрепилось в популярных лунных календарях и разошлось по всему миру. Итак, 28 августа 2026 года Луна почти целиком уйдёт в тень и может стать красноватой. Но астрологический смысл событию даёт не слово «осетровая», а положение светил. Луна окажется в знаке зодиака Рыбы, напротив Солнца и Меркурия в знаке зодиака Дева, а неожиданности добавит напряжённый аспект с Ураном в Близнецах.

Почему частичное затмение принесёт совсем не частичные перемены

Как лунное затмение и скрытое полнолуние 28 августа повлияют на знаки зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Обычное полнолуние в Рыбах могло бы пройти под знаком зодиака сильных чувств, ностальгии, ярких, порой пугающих снов и желания спрятаться от грубой реальности. Но 28 августа к этой мягкой воде словно подведут электричество. Солнце и Меркурий в Деве потребуют фактов, цифр и чётких ответов, а Уран способен нарушить сценарий одним неожиданным сообщением, отменой, признанием или внезапно найденным документом.

Поэтому главной темой лунного затмения 28 августа станет не сама тайна, а момент её раскрытия. Кто-то поймёт, почему отношения месяцами стояли на месте. Кто-то узнает, что проект, на который делалась ставка, уже изменился без его участия. Другому придёт предложение, из-за которого придётся за один день пересмотреть планы на несколько лет. Информация может появиться резко, но это не значит, что так же быстро нужно отвечать.

Затмение произойдёт в пятом градусе Рыб и особенно заденет начало изменчивых знаков зодиака — Рыбы, Дева, Близнецы и Стрелец. Астрологи также связывают его с историей, которая началась в сентябре 2024 года: тогда состоялось первое лунное затмение нынешнего цикла в Рыбах. В сентябре 2025-го тема получила продолжение, а теперь может дойти до развязки. Вся серия затмений на оси Дева — Рыбы завершится только в феврале 2027 года, но именно рыбья часть сюжета подходит к финалу.

Попробуйте вспомнить, что начало меняться в вашей жизни осенью 2024-го. Где пришлось выбирать между долгом и мечтой, порядком и доверием, стремлением всё контролировать и готовностью отпустить? Именно туда затмение может вернуть вас за окончательным ответом.

Кому из знаков зодиака Осетровая Луна 28 августа попадёт точно в болевую точку?

Лунное затмение 28 августа 2026: влияние на все знаки зодиака. Какие 4 знака зодиака ощутят затмение больше остальных? Фото © Shutterstock / FOTODOM /PeachShutterStock

Life.ru собрал четыре знака зодиака, для которых Осетровая Луна способна стать главной точкой перемен в конце лета. Разбираемся, кому придётся заново выстраивать личные границы, чьи отношения потребуют честного ответа, у кого резко изменится положение на работе, а кому предстоит решать вопросы дома и семьи.

Знак зодиака Рыбы. Для вас это может стать не очередным эмоциональным штормом, а личной перезагрузкой. Life.ru уже предупреждал, что коридор затмений проверит отношения Рыб на прочность. Роль спасателя, удобного партнёра или человека, который всё понимает и бесконечно ждёт, внезапно станет тесной. Перемены способны затронуть отношения, работу, внешний образ или планы, но их общий смысл один: придётся решить, кем вы хотите быть, когда больше никого не нужно вытаскивать из воды.

Знак зодиака Дева. Лунное затмение 28 августа в противоположном знаке зодиака подсветит партнёрства. Человек рядом может сказать то, что вы давно чувствовали, но не могли доказать. Одни отношения перейдут к совместным решениям и ясным обязательствам, другие обнаружат, что держались на терпении одного участника. Попытка разложить чужие чувства по пунктам не поможет — зато поможет прямой вопрос без допроса и заранее подготовленного правильного ответа.

Знак зодиака Близнецы. Самый резкий поворот вероятен в карьере и публичном образе. Уран уже находится в вашем знаке, поэтому новость от руководства, неожиданное предложение, смена роли или громкое заявление могут быстро изменить положение. Не спешите увольняться по одному сообщению и не публикуйте ответ, пока не собрали факты: в первые часы картина способна оказаться неполной.

Знак зодиака Стрелец. В центр выйдут дом, семья и ощущение опоры. Может решиться вопрос переезда, ремонта, собственности или ответственности за близких. Разговор, который постоянно откладывали из-за работы, поездок и вечной занятости, потребует места в расписании. Главный выбор во время лунного затмения 28 августа окажется не между «остаться» и «уехать», а между привычным адресом и тем местом, которое действительно можно назвать своим.

Как лунное затмение 28 августа повлияет на все знаки зодиака

Лунное затмение 28 августа 2026 года: прогноз для всех знаков зодиака. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тем, кто не попал в главную четвёрку затмения, тоже рано выдыхать! Осетровая Луна затронет каждого, просто её влияние окажется менее резким и проявится в других сферах жизни. У одних на первый план выйдут деньги и работа, у других любовь, дружба, семья, учёба или внутреннее состояние. Life.ru собрал прогноз для остальных восьми знаков зодиака и выяснил, какие перемены может принести им полнолуние 28 августа и на что особенно важно обратить внимание.

Прогноз на лунное затмение 28 августа для знака зодиака Овен. На поверхность выйдет усталость, которую вы пытались победить ещё большей активностью. Может завершиться скрытая история или исчезнуть страх, долго управлявший решениями. Сейчас тишина даст больше ответов, чем новая атака на проблему.

Как лунное затмение и Осетровая луна повлияет на знак зодиака Телец? Пересоберётся круг общения и образ будущего. Дружба, команда или общий проект покажут, есть ли у них продолжение. Возможно, мечта не исчезнет, но дорога к ней окажется совсем другой.

Как лунное затмение и Осетровая Луна 28 августа повлияют на знаки зодиака Овен и Телец? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как лунное затмение и Осетрованя Луна повлияет на знак зодиака Рак? Изменятся взгляды на учёбу, путешествия и планы за границей. Новая информация способна заставить пересмотреть маршрут или отказаться от убеждения, которое давно ограничивало выбор. Проверяйте документы и не принимайте перенос за окончательную отмену.

Полнолуние 28 августа 2026 для знака зодиака Лев. Придётся навести порядок в общих деньгах, долгах и обещаниях. Тема доверия станет важнее красивых жестов: кто и за что отвечает, должно быть сказано прямо. Не соглашайтесь финансово спасать другого человека только из страха показаться эгоистом.

Влияние затмения 28 августа на знак зодиака Весы. Рабочий график и повседневный режим попросят ремонта. То, что держалось на вашей способности всем угодить, может дать сбой. Затмение подскажет, какую обязанность пора делегировать, а какое ежедневное «надо» вообще не принадлежит вам.

Прогноз на 28 августа для знака зодиака Скорпион и Козерог. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прогноз на лунное затмение и Осетровую Луну 28 августа для знака зодиака Скорпион. Кульминация ждёт любовную или творческую историю. Отношения перестанут помещаться в неопределённость, а идея потребует либо реального воплощения, либо честного прощания. Для кого-то важной станет тема детей и ответственности за их будущее.

Чего ожидать знаку зодиака Козерог в лунное затмение 28 августа 2026 года? Одно письмо, документ или разговор способен поменять ближайшие планы. Может вернуться тема родственников, обучения или важной поездки. Не додумывайте за собеседника: в этот раз буквальный вопрос полезнее безошибочной, как вам кажется, логики.

Влияние лунного затмения 28 августа на знак зодиака Водолей. Полнолуние высветит деньги и самооценку. Возможны смена источника дохода, разговор о цене вашей работы или отказ от расходов, которыми вы пытались поддерживать чужое впечатление о себе. Рискованные вложения лучше отложить до момента, когда эмоции улягутся. Более подробный денежный гороскоп на август 2026 года для всех знаков зодиака Life.ru публиковал ранее.

Что нельзя делать в лунное затмение 28 августа 2026 года

Что нельзя делать в лунное затмение и Осетровую Луну 28 августа ? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Напряжение с Ураном создаёт ощущение, что действовать нужно немедленно, иначе шанс исчезнет. Но первая версия новости может оказаться не полной, а сильная эмоция — не окончательным решением. Life.ru уже собрал семь главных запретов для коридора затмений. В его финальный день особенно важно не: объявлять об увольнении, расставании или переезде в первые минуты после неприятной новости;

отправлять обвинительные сообщения, публиковать чужие тайны и пересылать скриншоты на эмоциях;

брать кредит, совершать крупную покупку или вкладывать деньги ради ощущения, что вы вернули контроль;

подписывать важные документы, не перечитав даты, суммы и мелкий шрифт;

обещать спасти человека ценой собственных денег, времени или спокойствия;

принимать любой сон, совпадение или внезапную мысль за прямой приказ судьбы.

Если решение можно отложить, дайте себе хотя бы сутки. Уже запланированные поездки, свадьбы, рабочие встречи или другие важные дела отменять только из-за затмения не нужно! Осторожность заключается не в том, чтобы спрятаться от жизни, а в том, чтобы не делать необратимых шагов в состоянии шока. Это затмение больше подходит для завершения, чем для новых начинаний. Можно разобрать зависшие дела, вернуть небольшой долг, закрыть обещание, на которое действительно хватает сил, отписаться от информационного шума и записать всё, что стало понятно за время коридора затмений. Но не для всех этот период окажется тяжёлым. Life.ru также выяснил, каким пяти знакам китайского гороскопа коридор затмений принесёт любовь, деньги и карьерные возможности.

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Авторы Софья Кузнецова