«Кровавая» Осетровая Луна: Астроном рассказал, почему в конце августа стоит взглянуть на небо

В ночь с 27 на 28 августа над горизонтом появится Осетровая Луна — так называют августовское полнолуние, которое закрывает астрономическое лето. Об этом РБК рассказал астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Наблюдать полнолуние можно будет три ночи подряд — с вечера 27-го до утра 29 августа. Полностью освещённый диск поднимется над горизонтом сразу после заката, а пик придётся на утро 28 августа — примерно на 7:12–7:13 по московскому времени. В этот момент тень закроет 96% диска, и Луна нальётся медно-красным цветом: оттенок может колебаться от ярко-оранжевого до тёмно-бурого. Всё затмение продлится более пяти с половиной часов.

На этот раз необычное явление наложится на глубокое частное лунное затмение: земная тень скроет до 96% диска, и спутник приобретёт красноватый оттенок. Астроном объяснил, что так случается, когда Земля встаёт между Солнцем и Луной и накрывает её своей тенью. Красный цвет, по его словам, возникает из-за того, что солнечный свет проходит сквозь земную атмосферу.

Дата Осетровой Луны каждый год немного смещается. Причина — в длине синодического месяца, промежутка между одинаковыми фазами спутника: он составляет около 29,5 суток и оказывается короче календарного месяца.

Лучше всего явление будет видно в Америке. В Европе, Африке и на западе Азии затмение покажет себя слабее. В России его застанут прежде всего западные регионы. При этом само погружение диска в тень можно рассмотреть без всякой оптики. Луна яркая, поэтому явление заметно даже сквозь городское освещение. Ехать далеко не требуется — достаточно найти точку с открытым южным или западным горизонтом и ясным небом.

Своё имя явление получило благодаря календарю алгонкинов — коренных народов Северной Америки. Летнее полнолуние совпадало у них с началом активного лова осетра в Великих озёрах и реках, а эта крупная рыба считалась символом достатка. Именно поэтому за августовской Луной закрепилось такое название.

А ранее сообщалось, что летнее Чёрное море на спутниковых снимках заиграло ярко-бирюзовым оттенком из-за массового размножения кокколитофорид, чьи известковые панцири отражают солнечный свет. Это явление зафиксировал аппарат NASA PACE 22 июня, а похожие водовороты между Чёрным и Мраморным морями в конце мая наблюдал астронавт с МКС. Помимо необычного вида, цветение важно для климата: водоросли поглощают углерод, и часть его после их гибели оседает на дно. Спутниковый мониторинг позволяет отслеживать состояние океанов в удалённых районах без частого отбора проб воды.