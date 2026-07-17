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17 июля, 10:12

Вид из космоса поражает: Вода в Чёрном море стала молочно-бирюзовой

NASA: Чёрное море стало бирюзовым из-за цветения водорослей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BEST-BACKGROUNDS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BEST-BACKGROUNDS

Чёрное море летом изменило привычный вид и стало заметно ярко-бирюзовым на спутниковых снимках. Учёные объяснили это ежегодным цветением микроскопических водорослей, которое удалось зафиксировать аппарату NASA PACE. Об этом сообщили в NASA Earth Observatory.

Обложка © NASA Earth Observatory

Обложка © NASA Earth Observatory

Необычное явление связано с массовым размножением кокколитофорид — разновидности фитопланктона, клетки которых покрыты мелкими известковыми пластинками. Миллиарды таких организмов отражают солнечный свет, из-за чего поверхность воды приобретает молочно-бирюзовый оттенок. Течения при этом формируют масштабные завихрения, которые хорошо заметны на снимках с орбиты.

Спутник NASA PACE 22 июня зафиксировал масштабное цветение с помощью прибора OCI, предназначенного для наблюдения за цветом океанов и состоянием морских экосистем. Похожая картина наблюдалась и в районе Босфора. В конце мая астронавт с Международной космической станции запечатлел пролив, где следы фитопланктона повторяли очертания водоворотов между Чёрным и Мраморным морями.

Учёные отмечают, что такие явления важны не только из-за необычного внешнего вида. Кокколитофориды участвуют в круговороте углерода: они поглощают его в процессе роста, а после гибели часть вещества может опускаться на морское дно и сохраняться там длительное время. Спутниковые наблюдения позволяют специалистам отслеживать состояние океанов в труднодоступных районах и изучать изменения морских экосистем без постоянного отбора проб воды.

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Милена Скрипальщикова
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