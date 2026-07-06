Зонд КНР «Тяньвэнь-2» сделал первый снимок астероида 2016HO3 с 20 километров

Китайское национальное космическое управление опубликовало первый снимок астероида 2016HO3, сделанный исследовательским аппаратом «Тяньвэнь-2». Зонд подошёл к небесному телу на расстояние около 20 километров и приступил к научной работе. Об этом сообщили в управлении в понедельник.

Путь к цели занял примерно 400 дней. За это время аппарат преодолел около миллиарда километров. Полученные с помощью оптической навигации данные уже позволили уточнить точное местоположение астероида.

В дальнейшем зонду предстоят более детальные исследования. Учёные планируют изучить внутреннюю структуру и состав 2016HO3, чтобы затем осуществить забор образцов грунта. Миссия «Тяньвэнь-2» предусматривает не только доставку вещества с околоземного астероида на Землю, но и орбитальные исследования кометы 311P, вращающейся в главном поясе между Марсом и Юпитером.

Запуск аппарата состоялся в мае 2025 года. Таким образом, китайская космическая программа продолжает активно осваивать малые тела Солнечной системы.

Ранее Life.ru сообщал, что телескоп «Эвклид» обнаружил два самых древних квазара, сиявших всего через 670 миллионов лет после Большого взрыва. Их красное смещение достигает z ≈ 7,77. Всего за полтора года обзора найдено 12 квазаров с z ≥ 7, что вдвое превышает число ранее известных объектов. Энергию каждому даёт сверхмассивная чёрная дыра, излучающая свет триллиона Солнц.