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6 июля, 16:52

Зонд КНР «Тяньвэнь-2» сделал первый снимок астероида 2016HO3 с 20 километров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Китайское национальное космическое управление опубликовало первый снимок астероида 2016HO3, сделанный исследовательским аппаратом «Тяньвэнь-2». Зонд подошёл к небесному телу на расстояние около 20 километров и приступил к научной работе. Об этом сообщили в управлении в понедельник.

Путь к цели занял примерно 400 дней. За это время аппарат преодолел около миллиарда километров. Полученные с помощью оптической навигации данные уже позволили уточнить точное местоположение астероида.

В дальнейшем зонду предстоят более детальные исследования. Учёные планируют изучить внутреннюю структуру и состав 2016HO3, чтобы затем осуществить забор образцов грунта. Миссия «Тяньвэнь-2» предусматривает не только доставку вещества с околоземного астероида на Землю, но и орбитальные исследования кометы 311P, вращающейся в главном поясе между Марсом и Юпитером.

Запуск аппарата состоялся в мае 2025 года. Таким образом, китайская космическая программа продолжает активно осваивать малые тела Солнечной системы.

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Юрий Лысенко
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