«Игра на грани»: Зачем Япония рискует зондом Hayabusa2 ради астероида 1998 QE2

Японский космический аппарат Hayabusa2, уже доставивший на Землю грунт с астероида Рюгу, готовится к самому рискованному этапу своей работы. 5 июля он пролетит всего в 330 метрах от околоземного астероида 1998 QE2, чтобы сделать уникальные снимки.

Главная опасность, по словам научного руководителя обсерватории «Ка-Дар» Станислава Короткого, — не в расстоянии, а в точности навигации. Зонд движется со скоростью несколько километров в секунду. Ошибка во времени манёвра на десятую долю секунды или погрешность в расчётах более 300 метров могут привести к столкновению.

Задача усложняется слабой гравитацией объекта — она практически не помогает корректировать траекторию. Все расчёты должны быть выполнены до сближения, отметил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Если всё пройдёт успешно, учёные получат детальные фото и данные о форме и составе астероида. Это не только пригодится для будущих миссий, но и поможет отработать технологии защиты Земли от потенциально опасных тел.

А ранее россиянам рассказали, какой астероид может уничтожить цивилизацию. По словам специалиста, небесные тела размером в десятки или сотни метров могут привести к региональным или даже континентальным катастрофам.