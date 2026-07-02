«Игра на грани»: Зачем Япония рискует зондом Hayabusa2 ради астероида 1998 QE2
Эксперт Короткий: Японский зонд Hayabusa2 идёт на рискованный пролёт у астероида
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Японский космический аппарат Hayabusa2, уже доставивший на Землю грунт с астероида Рюгу, готовится к самому рискованному этапу своей работы. 5 июля он пролетит всего в 330 метрах от околоземного астероида 1998 QE2, чтобы сделать уникальные снимки.
Главная опасность, по словам научного руководителя обсерватории «Ка-Дар» Станислава Короткого, — не в расстоянии, а в точности навигации. Зонд движется со скоростью несколько километров в секунду. Ошибка во времени манёвра на десятую долю секунды или погрешность в расчётах более 300 метров могут привести к столкновению.
Задача усложняется слабой гравитацией объекта — она практически не помогает корректировать траекторию. Все расчёты должны быть выполнены до сближения, отметил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Если всё пройдёт успешно, учёные получат детальные фото и данные о форме и составе астероида. Это не только пригодится для будущих миссий, но и поможет отработать технологии защиты Земли от потенциально опасных тел.
А ранее россиянам рассказали, какой астероид может уничтожить цивилизацию. По словам специалиста, небесные тела размером в десятки или сотни метров могут привести к региональным или даже континентальным катастрофам.
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