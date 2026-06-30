Размер имеет значение: В РАН раскрыли, какой астероид может уничтожить цивилизацию

Падение астероида на Землю может привести как к локальным разрушениям, так и к последствиям цивилизационного масштаба, рассказал младший научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Максим Пупков.

По его словам, небольшие объекты диаметром 10–20 метров способны вызвать разрушения за счёт ударной волны: выбить стёкла и повредить здания. Астероиды размером в десятки или сотни метров уже могут привести к региональным или даже континентальным катастрофам.

Столкновение с телом диаметром около 10 километров стало бы угрозой для всей цивилизации. В качестве примера учёный напомнил об астероиде, связанным с вымиранием динозавров. При этом сценарий полного разрушения Земли из-за падения космического объекта остаётся крайне маловероятным.

«Астероид действительно каких‑то невероятных размеров в теории может привести к разрушению Земли, но это, скорее, что‑то из области фантастики», — заключил собеседник RT.

Ранее физик объяснил загадку Тунгусского взрыва без единого обломка. По его словам, космическое тело, которое взорвалось над Восточной Сибирью в 1908 году, вероятнее всего, имело кометное происхождение, а не являлось метеоритом.