Дышать в космосе помогут растения: В РФ запускают уникальный биологический эксперимент

В России выберут лучшую систему дыхания для космических баз за пределами Земли. О деталях проекта рассказал РИА «Новости» замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Максим Харламов.

Совместно с Курчатовским институтом специалисты готовят программу по отработке технологий биологического жизнеобеспечения. Задача — создать и сравнить разные варианты поддержания газового состава в напланетных модулях и кораблях для дальних миссий.

Испытания развернут в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП. С 2017 по 2024 год там уже проходила серия изоляций экипажа, имитировавших длительные перелёты.

Площадку ждёт обновление. По словам Харламова, модернизацию проведут в 2027–2028 годах специально под новую исследовательскую программу.

Внутри технического складского модуля разместят оборудование для генерации атмосферы. Среди тестируемых устройств будет стойка с высшими растениями и несколько прототипов биореакторов.

На первом этапе предстоит оценить эффективность различных технических решений и определить самые перспективные из них.

Второй этап предусматривает участие человека. Оператор начнёт эксплуатировать прототип выбранной системы, обслуживать её, поддерживать рабочие параметры и утилизировать отработанные биоматериалы, на которых построен принцип действия установки.