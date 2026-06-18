Дышать в космосе помогут растения: В РФ запускают уникальный биологический эксперимент
В РФ выберут лучшую систему создания атмосферы для дальних космических миссий
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В России выберут лучшую систему дыхания для космических баз за пределами Земли. О деталях проекта рассказал РИА «Новости» замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Максим Харламов.
Совместно с Курчатовским институтом специалисты готовят программу по отработке технологий биологического жизнеобеспечения. Задача — создать и сравнить разные варианты поддержания газового состава в напланетных модулях и кораблях для дальних миссий.
Испытания развернут в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП. С 2017 по 2024 год там уже проходила серия изоляций экипажа, имитировавших длительные перелёты.
Площадку ждёт обновление. По словам Харламова, модернизацию проведут в 2027–2028 годах специально под новую исследовательскую программу.
Внутри технического складского модуля разместят оборудование для генерации атмосферы. Среди тестируемых устройств будет стойка с высшими растениями и несколько прототипов биореакторов.
На первом этапе предстоит оценить эффективность различных технических решений и определить самые перспективные из них.
Второй этап предусматривает участие человека. Оператор начнёт эксплуатировать прототип выбранной системы, обслуживать её, поддерживать рабочие параметры и утилизировать отработанные биоматериалы, на которых построен принцип действия установки.
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