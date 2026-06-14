Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути начала выбрасывать космический ветер

Сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А, расположенная в центре Млечного Пути, начала выбрасывать вещество в форме космического ветра. К такому выводу пришли учёные Северо-Западного университета США, опубликовавшие исследование в Astrophysical Journal Letters.

В ходе работы специалисты обнаружили область в виде конического просветления с чётко очерченными границами. Эта структура соответствует горячему потоку, исходящему от чёрной дыры и увлекающему за собой холодный газ.

«Несмотря на близость и важность центральной чёрной дыры нашей Галактики, Стрельца А, активный ветер от неё ускользал от учёных более полувека. Здесь мы сообщаем об открытии мощного активного ветра», — говорится в материале.

По оценкам исследователей, подобное явление представляет собой обычный этап в эволюции сверхмассивных чёрных дыр. Сам объект является компактным радиоисточником и помимо радиоволн излучает в инфракрасном, рентгеновском и других диапазонах. В мае 2022 года астрономы из коллаборации «Телескоп горизонта событий» опубликовали снимок Стрельца А, который подтвердил наличие чёрной дыры и стал вторым в истории подтверждённым фотоснимком такого объекта.