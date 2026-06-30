Это был не метеорит: Физик объяснил загадку Тунгусского взрыва без единого обломка

Тунгусское космическое тело, которое взорвалось над Восточной Сибирью в 1908 году, вероятнее всего, имело кометное происхождение, а не являлось метеоритом. Об этом РИА «Новости» сообщил доктор физико-математических наук, профессор ИГУ Сергей Язев.

«По основной гипотезе учёных, Тунгусское космическое тело не было метеоритом, к Земле приблизился и взрывообразно испарился в её атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы», — сказал Язев.

По его словам, метеоритом называют небесные тела, которые достигают поверхности Земли. До этого момента речь идёт об астероиде либо другом космическом объекте. Если астероиды состоят преимущественно из камня и металла, то основу комет образуют лёд и пылевые частицы.

Отсутствие каких-либо обломков космического тела, по словам учёного, также укладывается в кометную гипотезу. При скорости входа не менее 20 километров в секунду ледяной фрагмент не мог сохраниться и полностью испарился ещё на высоте 5–10 километров. По оценкам исследователей, при разрушении объекта выделилась энергия, эквивалентная взрыву 10–15 мегатонн тротила.

Падение небесного тела произошло 30 июня 1908 года. Оно вызвало мощнейший в истории наблюдений атмосферный взрыв на высоте 5-10 км, произошедший над бассейном реки Подкаменная Тунгуска в Сибири. Энергия взрыва оказалась в 2000 раз мощнее бомбы в Хиросиме, а взрывная волна повалила лес на территории более 2000 км², а световая вспышка наблюдалась за тысячи километров. Ключевая аномалия события — отсутствие ударного кратера и метеоритных фрагментов, что породило множество гипотез: от кристаллического метеорита до техногенной катастрофы или микроскопической чёрной дыры. Несмотря на десятилетия экспедиций (включая знаменитые походы Леонида Кулика), вещество тела достоверно не обнаружено, хотя в 2010-х годах в донных отложениях озера Чеко в Красноярском крае найдены частицы внеземного происхождения, что может указывать на его роль как следа падения.