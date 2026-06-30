Когда астероид подлетит к Земле, вы даже не поймёте! Какие ещё космические объекты опасны и кто нас спасёт

Недавно стало известно, что 13 апреля 2029 года астероид под названием Апофис пройдёт по рекордно близкой траектории к Земле. Сближение станет по-настоящему редким событием, которое происходит лишь раз в несколько тысяч лет. Учёные получат уникальный шанс привлечь внимание всего мира к изучению астероидов, рассказать об их научной и потенциальной экономической ценности, а также напомнить о рисках, которые подобные космические объекты могут представлять для Земли. Life.ru разбирается, насколько реальна угроза из космоса и способны ли современные технологии защитить планету?

Все ли астероиды — повод для тревоги?

Астероиды рядом с Землёй, по данным астрономов: какие космические объекты считаются опасными? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier

Вокруг Солнца вращаются миллионы астероидов, однако подавляющее большинство из них никогда не пересекает орбиту Земли. Даже те объекты, которые пролетают относительно близко. Для особо значимых объектов астрономы используют понятие «потенциально опасный астероид». Так называют небесное тело диаметром от 50 и в среднем до 140–150 метров, которое может приблизиться к нашей планете на расстояние менее 7,5 миллиона километров. На первый взгляд цифра кажется огромной, но по космическим меркам это действительно совсем рядом.

И тут важно понимать, что статус «потенциально опасный» не означает, что столкновение неизбежно. Это лишь сигнал о том, что объект необходимо регулярно наблюдать и уточнять его орбиту. Были ли такие в ХХI веке? За какими объектами наблюдают учёные сейчас? Есть ли небесное тело, которое может представлять угрозу человечеству? Рассказываем по порядку.

Эти астероиды находятся под особым наблюдением

Опасные астероиды рядом с Землёй, по данным астрономов: какие объекты отслеживают сейчас? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Как мы уже писали, одним из самых известных наблюдаемых и «потенциально опасных» считается астероид Апофис. Несколько лет назад именно он считался главным кандидатом на возможное столкновение с Землёй. Однако новые расчёты показали, что пока весомой угрозы для нашей планеты нет. Тем не менее учёные продолжают внимательно следить за его движением.

Ещё один известный объект — Бенну, диаметр которого составляет около полукилометра. Вероятность его столкновения с Землёй в конце XXII века существует, но она крайне мала, значительно меньше одного процента. Несмотря на это, Бенну остаётся одним из самых изученных астероидов. Есть и более крупные объекты, например астероид 1950 DA, однако возможные риски, связанные с ним, рассматриваются лишь в очень далёком будущем. Но что, если всё-таки небесный объект столкнётся с нашей планетой?

Что произойдёт, если астероид всё же столкнётся с Землёй

Потенциально опасные астероиды для Земли, по данным учёных: какие из них самые известные? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Что произойдёт, если астероид всё же столкнётся с Землёй? Как бы иронично это ни звучало, но здесь всё зависит от размера. Небольшие астероиды диаметром несколько десятков метров могут взорваться ещё в атмосфере. Именно так произошло над Челябинской областью в 2013 году и с Тунгусским объектом в 1908 году. Тогда ударная волна выбила тысячи окон, а более тысячи человек получили лёгкие травмы. Если диаметр астероида составляет несколько сотен метров, последствия будут гораздо серьёзнее. Такой объект способен уничтожить крупный город или даже целый регион.

Километровый астероид уже может изменить климат планеты, подняв в атмосферу огромное количество пыли. Это приведёт к длительному похолоданию, проблемам в сельском хозяйстве и серьёзным экономическим последствиям для всего мира. А вот столкновение с астероидом диаметром около десяти километров может стать причиной глобальной катастрофы. Именно такой объект, по одной из основных научных версий, стал причиной массового вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад. Но может ли человечество предотвратить столкновение и избежать апокалипсиса?

Может ли человечество предотвратить катастрофу?

Защита Земли от астероидов, по данным учёных: сможет ли человечество остановить угрозу? Фото © Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jbruiz

Хорошая новость заключается в том, что сегодня люди научились защищать планету, но с небольшой пометкой: опасный объект нужно обнаружить заранее. Самый реалистичный способ защиты уже был успешно испытан. В 2022 году NASA провело миссию DART, во время которой космический аппарат намеренно столкнулся с небольшим астероидом под названием Диморф. Эксперимент оказался успешным: орбиту небесного тела удалось изменить. Это стало первым в истории доказательством, что человечество действительно способно отклонить астероид от опасной траектории.

Учёные рассматривают и другие варианты. Например, рядом с астероидом можно разместить космический аппарат, который благодаря собственной гравитации будет постепенно менять его курс. Такой метод получил название «гравитационный буксир». Правда, для его реализации потребуется запас времени в несколько десятилетий.

Существует и более радикальный вариант — использование ядерного заряда. Вопреки распространённому мнению, речь идёт не о том, чтобы взорвать астероид на части. Гораздо эффективнее произвести взрыв рядом с его поверхностью. Испаряющееся вещество создаст своеобразную реактивную тягу и немного изменит траекторию объекта. Однако этот способ пока остаётся лишь теоретическим.

А если опасность обнаружат слишком поздно?

Столкновение Земли с астероидом, по данным астрономов: что будет при худшем сценарии? Фото © ChatGPT

Но если крупный астероид заметят всего за несколько дней до столкновения, современные технологии, скорее всего, уже не успеют изменить его курс. В таком случае учёные сосредоточатся на максимально точном расчёте места падения, чтобы власти смогли организовать эвакуацию населения и подготовить экстренные службы. Именно поэтому астрономы по всему миру постоянно сканируют небо в поисках новых объектов. Чем раньше обнаружен потенциально опасный астероид, тем выше вероятность, что его удастся отклонить без каких-либо последствий для Земли.

Так стоит ли бояться булыжников, летающих над головами? Несмотря на предполагаемые столкновения, вероятность того, что человечество внезапно столкнётся с уже известным гигантским астероидом без предупреждения, крайне мала. Но это не значит, что исследования можно прекращать. Космос огромен и продолжает преподносить сюрпризы, поэтому системы раннего обнаружения остаются одной из важнейших линий защиты нашей планеты. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях! Кстати, недавно Life.ru узнал, как ловят призраков в РФ и какие истории вгоняют в ужас самих исследователей.