«Как триллион Солнц»: Телескоп Euclid нашёл древнейшие квазары в истории

Телескоп «Эвклид» (Euclid) обнаружил два самых древних квазара из когда-либо зарегистрированных. Они сияли, когда возраст Вселенной составлял всего около 670 миллионов лет — это примерно 5% от её нынешнего возраста, сообщается в исследовании, опубликованном на портале «Астрономия и астрофизика (А&А)».

Всего в ходе первых полутора лет работы обзора телескоп отобрал 31 новый квазар с высоким красным смещением, наблюдая участок неба площадью около 3000 квадратных градусов. Два из них оказались рекордсменами: самый дальний объект, получивший обозначение EUCL J172902.75+641018.1, имеет красное смещение z ≈ 7,77, что стало новым рекордом для квазаров.

Каждый из этих объектов получает энергию от сверхмассивной чёрной дыры и излучает свет, сопоставимый с триллионом Солнц. Для отбора кандидатов учёные использовали методы машинного обучения и вероятностные алгоритмы, а спектроскопические наблюдения провели с помощью телескопов Keck, Magellan и Большого бинокулярного телескопа (LBT).

Среди новых открытий — 12 квазаров с z ≥ 7, что более чем вдвое превышает общее число ранее известных объектов с таким красным смещением. Находки расширяют представление о слабом конце функции светимости квазаров и позволяют изучать ранние галактики, рост сверхмассивных чёрных дыр и межгалактическую среду в эпоху реионизации.

Квазар представляет собой активное ядро молодой галактики, которое состоит из сверхмассивной чёрной дыры, поглощающей окружающую материю. В процессе падения вещества выделяется огромное количество энергии, что делает квазары самыми яркими объектами во Вселенной — они могут превосходить по яркости сотни галактик вместе взятых, хотя их размеры не превышают Солнечную систему.

Ранее астроном Владимир Сурдин объяснил, что Земля одновременно получает космическое вещество и теряет газы и воду, но, несмотря на приток, потери, вероятно, всё же превышают пополнение, хотя точных расчётов никто не делал. Однако разница незначительна, и запасов атмосферы и воды хватит ещё на миллиарды лет.