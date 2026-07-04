«Земля становится легче»: Астроном сделал пугающее заявление о будущем планеты

Земля постепенно теряет массу, поскольку атмосферные газы и вода постоянно улетучиваются в космос. Астроном Владимир Сурдин в беседе с «Абзацем» пояснил, что, несмотря на регулярное пополнение, потери всё же превышают приток.

«Она и худеет, и толстеет. На нас падает всякое космическое вещество: пыль метеоритная, кометы, астероиды. А из нашей атмосферы улетучиваются газы, пары воды, испаряются океаны. Какой здесь баланс – трудно сказать. Но, кажется, мы всё-таки больше теряем, чем получаем», — пояснил учёный.

Выходит, планета действительно теряет вес. Но точных расчётов никто не делал, поскольку сложно подсчитать, сколько газов уходит и сколько космической пыли оседает. В целом баланс близок к равновесию, но потери всё же чуть больше. Впрочем, разница незначительна. Запасов воды и атмосферы хватит ещё на миллиарды лет, считает эксперт.

Ранее в РАН предупреждали, что падение астероида на Землю может привести как к локальным разрушениям, так и к коллапсу цивилизационного масштаба. Объекты диаметром 10–20 метров опасны ударной волной — способны выбивать стёкла и портить здания. А тела в десятки и сотни метров несут угрозу уже на уровне регионов и целых континентов.