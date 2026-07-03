«Защита исчезнет»: Земля может повторить судьбу Красной планеты

Магнитное поле Земли в момент смены полюсов может на время полностью исчезнуть, оставив планету без защиты от космической радиации. Такой сценарий обрисовал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

В беседе с «Абзацем» он пояснил, что исследователи всё чаще говорят о вероятной смене магнитных полюсов местами. Тревожным сигналом служит ускорившееся в последние годы движение поля. Что именно запускает этот процесс, наука пока объяснить не берётся.

Главная опасность кроется в том, что на пике разворота защитная оболочка способна обратиться в нуль. Без неё поток солнечной радиации у поверхности планеты возрастёт более чем в пять раз. Собеседник издания подчеркнул, что однозначных данных о том, убьёт ли это всё живое, пока нет.

Эйсмонт напомнил о судьбе Марса — планеты, которая сегодня практически лишена магнитного поля. Многие считают, что когда-то там кипела жизнь, но после исчезновения щита Красная планета растеряла и атмосферу, и всё, что на ней обитало. Земля гипотетически может пойти тем же путём.

Ранее в РАН рассказали, что падение астероида на Землю способно вызвать как локальные разрушения, так и катастрофу цивилизационного масштаба. Тела диаметром 10–20 метров угрожают ударной волной — выбивают стёкла и повреждают постройки. Объекты в десятки и сотни метров грозят уже региональными и континентальными бедствиями.