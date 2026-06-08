ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 09:47

Лёгкие нашей планеты: «Роскосмос» показал снимки океанов с высоты 36 тысяч километров

«Роскосмос» опубликовал снимки водных просторов планеты ко Всемирному дню океанов

«Роскосмос» показал снимки океанов в честь их Всемирного дня. Обложка © Telegram / «Роскосмос»

«Роскосмос» показал снимки океанов в честь их Всемирного дня. Обложка © Telegram / «Роскосмос»

В честь Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня, «Роскосмос» опубликовал впечатляющие снимки водных просторов нашей планеты. Кадры были сделаны российскими космическими аппаратами с разных орбит и напоминают, какую огромную роль играют океаны в жизни Земли.

Роскосмос показал снимки океанов в честь их Всемирного дня. Фото © Telegram / «Роскосмос»

Роскосмос показал снимки океанов в честь их Всемирного дня. Фото © Telegram / «Роскосмос»

Роскосмос показал снимки океанов в честь их Всемирного дня. Фото © Telegram / «Роскосмос»

Роскосмос показал снимки океанов в честь их Всемирного дня. Фото © Telegram / «Роскосмос»

Роскосмос показал снимки океанов в честь их Всемирного дня. Фото © Telegram / «Роскосмос»

Роскосмос показал снимки океанов в честь их Всемирного дня. Фото © Telegram / «Роскосмос»

Съёмка велась двумя спутниками:

  • «Электро-Л» — расположен на геостационарной орбите на высоте 35,5–36 тысяч километров. Благодаря такому положению аппарат может непрерывно наблюдать за одной и той же областью планеты, отслеживать крупномасштабные атмосферные процессы и изменения климата .
  • «Метеор-М» — работает на высоте около 830 километров. Этот спутник используется для мониторинга погоды, состояния океанов, ледовой обстановки и других природных явлений .

Идея проведения Всемирного дня океанов была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро . А в 2008 году Генеральная Ассамблея ООН официально признала 8 июня Всемирным днём океанов .

Океаны покрывают более 70% поверхности Земли . Они производят около 50% кислорода на планете, поглощают почти треть углекислого газа, который выделяет человек, и являются домом для огромного разнообразия живых существ . Кроме того, океан — главный поставщик белка для более миллиарда людей по всему миру .

Опубликованные «Роскосмосом» снимки не только радуют глаз, но и призваны напомнить о хрупкости водных экосистем и необходимости бережного отношения к главному ресурсу Земли.

Глава «Роскосмоса» не полетит на орбиту, потому что «с работы никто не отпустит»
Глава «Роскосмоса» не полетит на орбиту, потому что «с работы никто не отпустит»

Ранее «Роскосмос» опубликовал видео с астероидом, который назван в честь Александра Сергеевича Пушкина. Эти кадры были приурочены ко дню рождения поэта — 6 июня. В госкорпорации пояснили, что астероид снимал наблюдатель Сергей Назаров. Съёмка велась прямо в день рождения Пушкина в Крымской астрофизической обсерватории.

Последние новости из мира космоса, истории и археологи — в разделе «Наука» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Роскосмос
  • ООН
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar