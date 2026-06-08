Лёгкие нашей планеты: «Роскосмос» показал снимки океанов с высоты 36 тысяч километров
«Роскосмос» опубликовал снимки водных просторов планеты ко Всемирному дню океанов
«Роскосмос» показал снимки океанов в честь их Всемирного дня. Обложка © Telegram / «Роскосмос»
В честь Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня, «Роскосмос» опубликовал впечатляющие снимки водных просторов нашей планеты. Кадры были сделаны российскими космическими аппаратами с разных орбит и напоминают, какую огромную роль играют океаны в жизни Земли.
Съёмка велась двумя спутниками:
- «Электро-Л» — расположен на геостационарной орбите на высоте 35,5–36 тысяч километров. Благодаря такому положению аппарат может непрерывно наблюдать за одной и той же областью планеты, отслеживать крупномасштабные атмосферные процессы и изменения климата .
- «Метеор-М» — работает на высоте около 830 километров. Этот спутник используется для мониторинга погоды, состояния океанов, ледовой обстановки и других природных явлений .
Идея проведения Всемирного дня океанов была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро . А в 2008 году Генеральная Ассамблея ООН официально признала 8 июня Всемирным днём океанов .
Океаны покрывают более 70% поверхности Земли . Они производят около 50% кислорода на планете, поглощают почти треть углекислого газа, который выделяет человек, и являются домом для огромного разнообразия живых существ . Кроме того, океан — главный поставщик белка для более миллиарда людей по всему миру .
Опубликованные «Роскосмосом» снимки не только радуют глаз, но и призваны напомнить о хрупкости водных экосистем и необходимости бережного отношения к главному ресурсу Земли.
Ранее «Роскосмос» опубликовал видео с астероидом, который назван в честь Александра Сергеевича Пушкина. Эти кадры были приурочены ко дню рождения поэта — 6 июня. В госкорпорации пояснили, что астероид снимал наблюдатель Сергей Назаров. Съёмка велась прямо в день рождения Пушкина в Крымской астрофизической обсерватории.
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