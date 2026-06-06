«Роскосмос» показал видео полёта космического Пушкина

«Роскосмос» обнародовал видеозапись движения астероида, носящего имя Александра Сергеевича Пушкина. Кадры приурочены ко дню рождения великого русского поэта 6 июня.

Движение астероида Пушкин. Видео © Telegram / «Роскосмос»

В госкорпорации уточнили, что съёмку небесного тела выполнил наблюдатель Сергей Назаров. Работа велась в Крымской астрофизической обсерватории непосредственно в день рождения классика.

На записи запечатлено перемещение объекта 2208 Пушкин по звёздному небу. Видеоряд позволяет оценить траекторию полёта.

Небесное тело обнаружил астроном Николай Черных 22 августа 1977 года. Наблюдение также велось в крымском научном учреждении. Официальное имя в честь литератора объект получил 1 марта 1981 года.

Напомним, 6 июня исполнилось 227 лет со дня рождения Александра Пушкина. Каким поэт был за пределами школьного учебника — читайте в материале Life.ru.