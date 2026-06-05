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5 июня, 12:50

Глава «Роскосмоса» не полетит на орбиту, потому что «с работы никто не отпустит»

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на полях ПМЭФ в беседе с Life.ru честно признался, что сам на орбиту в ближайшее время не отправится. Причина не в здоровье или неподготовке, а в большой загруженности на рабочем месте.

«Меня с работы ни кто не отпустит », — ответил Баканов.

Так же в 2050 году, отметил глава «Роскосмоса», планируется связь в космосе.

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Ранее Баканов рассказал, что Российская орбитальная станция с 2028 года постепенно начнёт заменять МКС. По словам главы «Роскосмоса», на данный момент она находится на стадии проектирования.

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Наталья Демьянова
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