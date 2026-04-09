Роскосмос: Новая орбитальная станция заменит МКС с 2028 года

Российская орбитальная станция начнёт постепенно заменять МКС с 2028 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, сейчас ведётся проектирование новой станции. Она должна обеспечить дальнейшее развитие отечественной космической отрасли.

«В настоящее время мы проектируем Российскую орбитальную станцию, которая с 2028 года постепенно заменит МКС», — отметил Баканов.

Он подчеркнул, что работа направлена на сохранение конкурентоспособности России в космической сфере.

Ранее сообщалось, что российские космонавты записали видео с борта МКС к началу первой Недели космоса, которая стартовала 6 апреля и продлится до 12 апреля. Ключевой этап — марафон «Космос со Знанием» в НКЦ с сеансом связи со станцией. Кульминация наступит 12 апреля: в ГКД пройдут праздничный концерт и церемония вручения наград космической отрасли.